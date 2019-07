Quando gli ntelligenti si comportano da stupidi

Sandra Milo : “Vorrei morire dopo i miei figli per stargli vicina Quando se ne dovranno andare” : Con una frase certamente inattesa, Sandra Milo lascia il segno. Intervistata da Radiocorriere tv ammette, senza troppe remore, di desiderare che i suoi figlio muoiano prima di lei: "Non ho paura di morire, loro sì, quindi vorrei essergli vicino, dire loro di stare tranquilli che io li raggiungo presto, tenere loro la mano ed esserci fino all’ultimo."Continua a leggere

Tutto pronto per l’eclissi di Luna parziale di luglio : Quando vedere il magnifico spettacolo : A poche settimane di distanza dall'eclissi di Sole totale che ha deliziato il Sud America, in Italia potremo assistere a una spettacolare eclissi di Luna parziale. La sera del 16 luglio il satellite entrerà parzialmente nel cono d'ombra della Terra, raggiungendo il picco massimo alle 23:30. La Luna, che sarà accompagnata nel cielo da Saturno, si tingerà di un caratteristico colore rossastro.Continua a leggere

NBA – Quando Paul George tradì la figlia di Doc Rivers con una stripper : ora sono entrambi ai Clippers! : Nel 2014 Paul George tradì la figlia di Doc Rivers con una stripper: adesso PG13 è un nuovo giocatore dei Clippers e avrà l’ex suocero come allenatore! L’arrivo di Paul George ai Los Angeles Clippers ha scatenato l’entusiasmo di fan e giocatori, pronti a vivere un’annata da protagonisti con la coppia PG13-Kawhi Leonard che rende i Clipps una delle favorite per il titolo. Eppure Paul George qualche problema potrebbe avercelo con Doc Rivers. ...

Travaglio : “Scandalo Siri è indicativo di come agisce la mafia Quando vuole agganciare qualcuno che non conosce” : “Gli italiani sanno tutto di spelacchio, l’albero di Natale rinsecchito di Roma, e non sanno niente della Trattativa Stato-mafia. Questo è il motivo per cui con Marco Lillo, quando ci siamo resi conto che stava passando inosservata la sentenza più importante del processo più importante della storia repubblicana, appositamente per non far conoscere i fatti che c’erano dentro, abbiamo deciso di riassumere in 500 pagine le 5000 ...

Trump - il presidente che dà il meglio di sé Quando dice sciocchezze : È stato, non v’è dubbio, il miglior discorso dei suoi due anni e passa di presidenza. E, per una volta, anche i grandi media – quelli che lui, con tipica sottigliezza, definisce “i nemici del popolo” – hanno, a denti stretti, dovuto ammetterlo. Da lui stesso battezzata “A Salute to America”, un saluto (nel più militare senso del termine) all’America – ed enfaticamente annunciata, via Twitter, come “una delle più grandi manifestazioni della ...

Quando il destino è scritto - il figlio di Ruud Gullit debutta con l’Az : anche un altro parente celebre… : Cos’ha di speciale il ragazzo nella foto? Nulla, a parte il fatto di essere figlio di Ruud Gullit e nipote di un altra leggenda del passato. Maxim Gullit ha fatto il suo debutto con la maglia dell’Az Alkmaar in un’amichevole contro il Paok Salonicco. Un destino segnato quello di Maxim. Il padre ha guidato il Milan tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90, ma il ragazzo ha il DNA di un altro campione. La ...

Zola al Sun : “Mi hanno detto che me ne sarei andato Quando gli altri posti erano già occupati” : Gianfranco Zola ha parlato del suo addio al Chelsea ai microfoni dei SunSport: “Ho scoperto tardi che non avrei continuato, quando ormai negli altri team tutte le posizioni erano già occupate. Lavorare per un club come il Chelsea però è stato un bene per la mia carriera, sono stato allenatore in seconda di Sarri ma adesso la mia principale ambizione è tornare head coach. Voglio ringraziare i giocatori, tutto lo staff tecnico e tutti i ...

Rimborso dei biglietti per Home Festival dopo la cancellazione di 8 concerti - come e Quando richiederlo : Al via il Rimborso dei biglietti per l'Home Festival di Venezia. In seguito alla cancellazione di alcuni degli eventi più attesi dell'edizione e alle conseguenti polemiche social, l'organizzazione fa un passo indietro e conferma la possibilità di chiedere il Rimborso del biglietto acquistato nel caso in cui il concerto di interesse dovesse essere tra quelli eliminati dal calendario. I concerti annullati sono quelli di PHEX TWIN, JON HOPKINS, ...

Libero : Quando Agnelli sorprese Platini a fumare nello spogliatoio : Le sigarette di Sarri, da ieri, non saranno più un unicum nella Juve. Anche Buffon, che è tornato a casa, non ha mai nascosto il vizio. E poi fuma anche Andrea Agnelli e persino Szczesny. Secondo molti il portiere avrebbe smesso, ma ai tempi della Roma si fece pizzicare dai paparazzi con la sigaretta in mano. Del rapporto tra fumo e calcio parla oggi Libero. Che cita i tanti esempi di allenatori e calciatori che non hanno mai avuto problemi a ...

Caso Ragusa - Quando la mamma di Antonio Logli disse : “Roberta non se ne sarebbe andata” : "Roberta da sola non sarebbe partita" lo dice Giancarla Tabucchi, la madre di Antonio Logli, all'indomani della scomparsa della nuora Roberta Ragusa, da Gello San Giuliano Terme. La madre di Logli, oggi imputato per omicidio e occultamento di cadavere, nei primi mesi della scomparsa aveva espresso al marito Valdemaro la convinzione che Roberta non avrebbe mai lasciato la famiglia. Oggi i figli sono convinti che sia andata via ...

Billie Eilish ha un importante consiglio da tenere a mente Quando vai a un concerto : "Guardatemi negli occhi" The post Billie Eilish ha un importante consiglio da tenere a mente quando vai a un concerto appeared first on News Mtv Italia.

Fiorentina – Pradè e quel pensiero speciale per Astori : “Quando me ne andai dalla Fiorentina mi chiamò e gli feci una promessa” : Pradè dal cuore d’oro in conferenza stampa: i nuovo direttore sportivo della Fiorentina e quello speciale pensiero per Davide Astori Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione di Daniele Pradè, nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Il dirigente sportivo romano ha risposto a tutte le domande dei giornalisti, sbilanciandosi sul mercato e sulla squadra viola per la prossima stagione. LaPresse/Jennifer Lorenzini Non è ...

Cristiano Malgioglio/ 'Ho avuto una forte depressione. Quando è morta mia sorella...' : Cristiano Malgioglio ospite di Non disturbare racconta i momenti più dolorosi della sua vita: la depressione, la morte della sorella e il melanoma.