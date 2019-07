Oppo | arriva Reno Z

Oppo Reno Z arriva in Italia : tanta roba bella al prezzo di 349 euro : OPPO è pronta a dare una scossa alla fascia media Italiana con il lancio di OPPO Reno Z, uno smartphone annunciato qualche settimana fa e che mette in campo un'ottima scheda tecnica. L'articolo OPPO Reno Z arriva in Italia: tanta roba bella al prezzo di 349 euro proviene da TuttoAndroid.

Oppo Reno Z arriva in Olanda a 349 euro mentre Redmi e Black Shark confermano di lavorare a smartphone 5G : Al momento OPPO Reno Z è disponibile soltanto in Cina ma la prossima settimana lo smartphone sbarcherà finalmente anche nel Vecchio Continente L'articolo OPPO Reno Z arriva in Olanda a 349 euro mentre Redmi e Black Shark confermano di lavorare a smartphone 5G proviene da TuttoAndroid.

James Rodriguez-Lozano - Gazzetta : “Se arrivano entrambi il Napoli ha un attaccante di trOppo” : James Rodriguez-Lozano, Gazzetta: “Se arrivano entrambi il Napoli ha un attaccante di troppo” James Rodriguez-Lozano, Gazzetta: “Se arrivano entrambi il Napoli ha un attaccante di troppo”. Un attaccante esterno, che si adatta un po’ ovunque, ed un fantasista che agisce tra linee non lesinando inserimenti. James Rodriguez e Lozano sono senza dubbi due attaccanti di spessore capaci di fare la differenza in ogni ...

Mi Band 4 - la smartband di Xiaomi forse arriva trOppo tardi rispetto alla concorrenza : La Mi Band 3, la smartBand di Xiaomi, è stata un successo planetario con oltre un milione di pezzi venduti nel mondo nei primi giorni di commercializzazione. La sua evoluzione, la Xiaomi Mi Band 4, presentata l'11 giugno e destinata ad approdare in Italia ufficialmente il 26 giugno al prezzo di 35€ con schermo Amoled a colori da 0,95 pollici, rilevamento del battito cardiaco continuo, impermeabilità fino a 5 ATM (50 metri) e autonomia stimata di ...

Arrivano i vigili! Spiaggia trOppo hot a Jesolo : La Spiaggia del Mort è un lembo del litorale veneto dove da tempo, tra dune e capanne, si consumerebbero orge e sesso sfrenato. Pratiche a cui il Comune di Jesolo vuole dare un taglio: per farlo, invierà una squadra di vigili ad hoc. La Spiaggia del Mort, un tratto di litorale compreso tra Eraclea e Jesolo, non è frequentata solo da persone che vogliono vivere a contatto con la natura senza inutili e fastidiosi indumenti. Da tempo, ...

Oppo Reno 10x Zoom arriva in Italia : Oppo Reno 10x Zoom Oppo Reno 10x Zoom Oppo Reno 10x Zoom Dopo il debutto di Reno, il brand di smartphone Oppo lancia sul mercato Italiano il secondo modello della sua linea: Reno 10x Zoom, disponibile dal 14 giugno nelle colorazioni Ocean Green e Jet Black. Senza notch, il nuovo arrivato vanta uno schermo OLED da 6,4 pollici, un’elevata risoluzione e la sesta generazione del Corning Gorilla Glass che assicura durabilità e protezione allo ...

Potenza - il dietrofront di Mario COppola : arrivano le scuse al Catania : Negli ultimi giorni avevano fatto molto discutere le dichiarazioni di Mario Coppola, centrocampista del Potenza dopo l’eliminazione ai playoff contro il Catania, adesso dietrofront del calciatore che ha deciso di scusarsi con il club siciliano. “Vorrei far chiarezza su alcune dichiarazioni riprese dagli organi di stampa. A volte l’amarezza e il dolore possono portare a dire cose delle quali ci si pente un attimo dopo. Colgo dunque ...