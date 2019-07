No | la presenza delle ONG non fa aumentare gli sbarchi | lo dicono i numeri

fanpage

(Di martedì 9 luglio 2019) La retorica dei porti chiusi e la criminalizzazionenavi umanitarie non sono mai riuscite ad affermare quello che invecei dati. Se da un lato, infatti, non è mai stato dimostrato un rapporto fra organizzazioni e trafficanti, dall'altro isottolineano come le Ong non rappresentino il cosiddetto pull factor, il fattore di attrazione che invita i migranti a prendere la rotta del Mediterraneo. La vera emergenza nel Mediterraneo, al momento sarebbe un'altra: il fenomeno deglifantasma.

