Meteo Protezione Civile domani | maltempo da nord a sud e brusco calo termico

Maltempo - pesantissima allerta Meteo della protezione civile per Martedì 9 Luglio : MAPPE e BOLLETTINI : allerta meteo – Una vasta perturbazione presente su gran parte dell’Europa centro-orientale favorirà domani sulle regioni settentrionali dell’Italia una nuova fase di Maltempo , con temporali anche di forte intensità. A seguire, dalla serata di domani, e in particolare nella giornata di mercoledì, un nuovo impulso perturbato, proveniente dal Mediterraneo occidentale, determinerà un peggioramento delle condizioni meteo rologiche anche sulle regioni ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile per il Centro/Nord : rischio forti temporali in 7 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Le infiltrazioni di aria più fresca in quota continuano ad interessare le regioni settentrionali italiane favorendo una spiccata instabilità con fenomeni temporaleschi intermittenti, in estensione anche a parte delle regioni centrali, in particolare a Toscana e Marche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...