Incendio in deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese | alta colonna di fumo

(Di martedì 9 luglio 2019) Un vastosta interessando, dalle prime luci dell’alba, undi, alle porte di Milano. Sul posto decine di Vigili del fuoco, 118, polizia e carabinieri. Si tratta di unin via Sabin, con un capannone di circa 1400 metri quadrati. Un’disi leva dall’edificio. L’segue alla lunga serie di roghi in depositi diche hanno colpito Milano e l’hinterland negli ultimi mesi: l’episodio più rilevante nell’ottobre scorso in via Chiasserini, zona Bovisa, quando la città fu invasa per giorni dall’odore acre deibruciati. L'articoloindidiMeteo Web.

