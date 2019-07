I resti di due rarissime barche funerarie vichinghe emersi da uno scavo in Svezia

Fiorentina - ufficiali due cessioni in prestito : “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, all’FC Twente, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rafik Zekhnini (classe ’98)“. “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto all’AC Sparta Praha, a titolo temporaneo, con diritto di acquisto a favore del Club ceco e di riacquisto a favore della Fiorentina, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Martin Graiciar (classe ...

Brindisi - presunto sfruttamento del lavoro nelle campagne di Tuturano : due arresti : I carabinieri del Nucleo Provinciale di Brindisi, ieri mattina, nel corso di un controllo del territorio destinato a contrastare il fenomeno del caporalato nelle campagne, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due imprenditori. Si tratta di D.D.L, 50 anni di Tuturano, e di M.Z., 42enne di San Pietro Vernotico. La scoperta di ben sei braccianti probabilmente sfruttati in un terreno agricolo è avvenuta in ...

Furto in casa del giudice : due arresti e tre ricercati : Francesca Bernasconi Due dei malviventi catturati dopo un inseguimento di oltre 15 chilometri. Nell'auto nessuna traccia della refurtiva Li hanno inseguiti per oltre 15 chilometri ma, alla fine, i carabinieri sono riusciti a bloccarli. Così due uomini di nazionalità serba sono stati arrestati, dopo il Furto avvenuto in provincia di Catanzaro, nella casa del giudice Giuseppe Valea, presidente della seconda sezione penale, del riesame ...

Da Firenze – Affare Veretout - Giuntoli offre Ounas e Rog : possibile prestito oneroso per i due azzurri. La trattativa : Giuntoli inserisce nella trattativa per Veretout Ounas e Rog L’edizione fiorentina di Repubblica scrive sulla trattativa Jordan Veretout-Napoli: “In corsa restano anche Napoli e Roma. Giuntoli già da tempo ha un accordo con Veretout, ma gli inserimenti degli altri club hanno frenato la conclusione della trattativa. – ma la situazione è cambiata come riporta il quotidiano – Il trasferimento di Diawara alla Roma ...

Caso Arata - Vito Nicastri parla con i pm : due nuovi arresti per corruzione : L’imprenditore delle energie rinnovabili Vito Nicastri, già arrestato insieme al suo socio Francesco Paolo Arata, ex consulente del Vicepremier Salvini, ha deciso di collaborare coi pm portano alla luce una giro di mazzette tra funzioni della Regione siciliana e imprenditori per avere le autorizzazioni a creare impianti sull'Isola.Continua a leggere

Paolo Arata - due nuovi arresti. E Nicastri collabora con il pm : Due nuovi arresti nell'inchiesta che ha portato in manette il consulente della Lega Paolo Arata, accusato di essere socio occulto dell'imprenditore dell'eolico Vito Nicastri, ritenuto...

Francesco Arata - il “re dell’eolico” Vito Nicastri collabora con i pm di Palermo : due nuovi arresti per corruzione : Da circa due settimane sta riempiendo verbali su verbali. E le sue dichiarazioni hanno già portato a due nuovi arresti. Sta collaborando con i pm di Palermo Vito Nicastri, il re dell’eolico, ritenuto tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro, finito al centro di una inchiesta su un giro di mazzette che coinvolge anche il consulente della Lega Paolo Arata. L’ex deputato di Forza Italia è accusato di essere ...

Acate - furto all'Enel per 12 mila euro - due arresti : Due arresti ed una denuncia è il bilancio di una operazione dei carabinieri ad Acate. Due pregiudicati avevano rubato all'Enel energia per 12mila euro

Falso succo di mela biologico : 9 arresti/ Così due pisani truffavano i grandi marchi : Scoperto un Falso succo di mela biologico: nove persone sono finite agli arresti fra cui due fratelli imprenditori del pisano. I dettagli

Trapani : allagano casa per nascondere la droga - due arresti : Palermo, 22 giu. (AdnKronos) - Hanno rischiato di allagare casa pur di nascondare la droga ai carabinieri che bussavano alla loro porta. E' accaduto a Erice, in provincia di Trapani, dove per detenzione ai fini di spaccio sono stati arrestati Anna Messina, 56 anni, e Gabriel Caltagirone, 19 anni. Qu

Estorsione : due arresti fra i Casamonica : 18.20 Arrestati dai poliziotti della Squadra Mobile di Roma due appartenenti alla famiglia Casamonica per Estorsione e rapina aggravate dal metodo mafioso. La polizia ha eseguito stamane le due misure cautelari in carcere.

Roma - accerchiano vigile : due arresti : 0.01 Arrestati a Roma due venditori abusivi, senegalesi di 23 e 26 anni, che al Colosseo hanno accerchiato, aggredito fisicamente e verbalmente usando pesante turpiloquio e minacciato un agente della polizia locale di Roma Capitale. I due africani erano assieme ad altre 20 persone durante i controlli a contrasto dell'abusivismo commerciale nella zona adiacente all'Anfiteatro Flavio Domani il processo per direttissima:dovranno rispondere di ...

Impresa demolizione ponte Genova vicina a camorra - due arresti : La Dia di Genova sta eseguendo, in Liguria e in Campania, due ordinanze di custodia cautelare nei confronti dell'amministratore di fatto

Genova - demolizione Ponte Morandi : un'impresa vicina alla camorra - due arresti : Questa mattina gli agenti della Dia di Genova (Direzione distrettuale antimafia) hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di due persone amministratori dell'azienda "Tecnodem S.r.l" di Napoli. La stessa era impegnata nella ricostruzione del Ponte Morandi, il viadotto collassato nel capoluogo ligure il 14 agosto scorso, il cui crollo provocò la morte di oltre 40 persone....Continua a leggere