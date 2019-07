ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019) Prima una scarica di, poi ilo allo sterno. “Devi calà (devi, ndr), hai capito? Vai via!”. Così undel, la società dei trasporti su gomma della Regione Lazio, ieri sera ha cacciato in malo modo un uomo presumibilmente di origini africane. L’episodio è accaduto nella serata di lunedì in una tratta tra i comuni ciociari di, Ferentino e Cassino. Secondo quanto raccontato da alcuni autisti in una chat riservata – in cui il video della rissa ha iniziato a girare – il passeggero avrebbe cercato di salire ripetutamente a bordo del mezzononostante questo fosse fuori servizio. Una versione di parte, per il momento. Sempre a quanto si ap, subito dopo l’episodio è stata chiamata un’ambulanza che ha medicato le (lievi) ferite riportare dal. Napoli, la proposta di matrimonio ...

Cascavel47 : Frosinone, autista Cotral prende a pugni e calci un ragazzo nero per farlo scendere. “Il mezzo era fuori servizio”… - Noovyis : (Frosinone, autista Cotral prende a pugni e calci un ragazzo nero per farlo scendere. “Il mezzo era fuori servizio”… - ilfattovideo : Frosinone, autista Cotral prende a pugni e calci un ragazzo nero per farlo scendere. “Il mezzo era fuori servizio” -