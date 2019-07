AS | Giuntoli a Madrid AdL prepara l’assalto a James con una conference call notturna

Marca : “Il Napoli vuole James. Giuntoli a Madrid per trattare con il Real” : Anche Marca conferma la svolta del Napoli che nelle ultime ore ha deciso di affondare per James Rodriguez. Le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna sono di un’accelerazione degli azzurri per il colombiano voluto da Ancelotti che ieri in conferenza stampa non ha negato l’apprezzamento per il suo pupillo. Giuntoli è volato a Madrid, conferma Marca, per trovare un accordo con il Real Madrid che continua a chiedere la cessione ...

James - il Napoli prova l'affondo : blitz di Giuntoli a Madrid per chiudere : Inviato a Dimaro Flogarida Il Napoli è sempre più vicino a James Rodriguez, forte del gradimento del colombiano alla destinazione azzurra per ritrovare Ancelotti come allenatore,...

Gazzetta : Giuntoli incontra Mendes a Madrid. James si potrebbe chiudere in 24-48 ore : James ci siamo. Sembra che si stia avvicinando l’epilogo della trattativa di James Rodriguez al Napoli. Non ci sono indiscrezioni, solo la notizia arrivata ieri in serata che il ds azzurro Cristiano Giuntoli è volato a Madri per incontrare il procuratore del colombiano Mandes. La Gazzetta dello Sport mette la notizia in prima pagina, segno che qualcosa si sta muovendo davvero. Secondo il quotidiano sportivo si potrebbe chiudere in 24-48 ...

James Rodriguez-Napoli - Gazzetta annuncia : “Blitz di Giuntoli a Madrid - accordo vicino” : James Rodriguez-Napoli. Sembra giungere ad un epilogo l’ affare più chiacchierato delle ultime settimane. Il ds del club partenopeo è volato nella Capitale spagnola per presentare l’ offerta finale al Real e cercare di portare alle pendici del Vesuvio il fantasista colombiano. Di seguito i vari passaggi riportati dall’ edizione online de ‘La Gazzetta dello Sport’. James Rodriguez-Napoli. “Il d.s. del ...

Sky : Giuntoli è a Madrid : Giuntoli a Madrid! Questo è quanto ha dichiarato Gianluca di Marzio in apertura del programma calcio mercato l’originale. Sembra sbloccarsi finalmente la trattativa per James Rodriguez e la presenza del ds in Spagna è un segnale importante. L'articolo Sky: Giuntoli è a Madrid sembra essere il primo su ilNapolista.

Calciomercato Napoli - accelerata per James Rodriguez : Giuntoli a Madrid per incontrare Mendes : Il direttore sportivo del Napoli è volato in Spagna per incontrare il procuratore di James Rodriguez e accelerare l’operazione Il Napoli non molla la pista James Rodriguez, obiettivo principale del mercato azzurro. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il direttore sportivo Giuntoli è volato nella giornata di oggi a Madrid per incontrare Jorge Mendes, procuratore del giocatore colombiano. Un blitz vero e proprio quello del ds ...