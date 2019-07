Ambra Lombardo fa un appello a Tina per amore del suo Kikò | ' Spero diventeremo amiche'

Gf Ambra Lombardo racconta i retroscena dolorosi del suo passato : Ambra Lombardo è l’ex gieffina e durante un’invervista ha deciso di raccontare alcuni retroscena dolorosi del suo passato. Ambra ha subito violenze fisiche e psicologiche in un periodo lungo cinque anni che ha segnato irrimediabilmente la sua vita. Aveva appena 26 anni ed era fidanzata con un uomo molto geloso. Ha sviluppato nei suoi confronti anche la Sindrome di Stoccolma, senza rendersi conto che questa storia le faceva solo del ...

Abbiamo ricevuto una proposta! Kikò Nalli e Ambra Lombardo insieme in tv : Per la giovane coppia è tempo di pensare al futuro, anche professionale. Kikò Nalli ha ricevuto diverse proposte in tv per la prossima stagione ma per un po' vuole dedicarsi alla sua vera passione. La love story tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo procede a gonfie vele ed è tempo di pensare al futuro, lavorativo oltre che di coppia. In un’intervista alla rivista Sono, l’hair stylist ha dichiarato di aver ricevuto una proposta ...

Kikò Nalli annuncia : “Ritorno in televisione con Ambra Lombardo!” : Ambra Lombardo e Chicco Nalli pronti per un programma tv: l’annuncio Kikò Nalli e Ambra Lombardo oltre che a essere compagni di vita, presto saranno anche partner sul lavoro. Ad annunciarlo è l’ex marito di Tina Cipollari tra le pagine della rivista Sono. L’hairstylist ha dichiarato che lui e la bella professoressa hanno ricevuto una proposta per un programma in tv, anche se ha specificato che preferisce non sbilanciarsi più ...

Ambra Lombardo : “Stimo Tina Cipollari - spero che un giorno diventeremo buone amiche” : L'attuale compagna di Kikò Nalli parla al settimanale DiPiù della soria iniziata al Grande Fratello con l'ex marito di Tina Cipollari. Che ammette di non avere mai conosciuto, ma di stimare moltissimo per il suo temperamento e la sua personalità. L'ultima in occasione di un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù, in cui non ha negato di provare profonda ammirazione per l'opinionista di Uomini e Donne, pur non avendola mai conosciuta di ...

Ambra Lombardo - appello a Tina Cipollari : "Conosciamoci - diventeremo buone amiche" : Prosegue a vele spiegate la relazione tra Kiko Nalli e Ambra Lombardo dopo la fine della sedicesima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara d'Urso su Canale 5.La professoressa e il make up artist negli ultimi giorni si sono recati a Sabaudia, città natale dell'uomo, per conoscere i suoi familiari. Ambra ha conosciuto anche il secondogenito di Kiko, che qualche settimana fa si era reso protagonista di un affondo poco carino nei ...

Ambra Lombardo - la fidanzata di Kikò svela il suo passato di violenze : Oggi la vediamo serena e sempre più sorridente e felice al fianco del suo Kikò, ma nel passato di Ambra Lombardo c’è un amore violento che le ha lasciato addosso ferite indelebili. A confessarlo è la stessa Ambra, in un’intervista a cuore aperto al settimanale DiPiù. L’ex gieffina ha raccontato al magazine di quanto sia felice ora, per aver incontrato un uomo premuroso e presente come l’ex marito di Tina Cipollari, contrapponendolo al suo ...

Ambra Lombardo : “Il mio ex era un violento - mi strinse le mani al collo fino a soffocarmi” : Ambra Lombardo, ex concorrente del Grande Fratello e attuale compagna di Kikò Nalli, racconta pubblicamente l’inferno vissuto con un ex compagno violento che a lungo avrebbe tentato, anche con se stessa, di giustificare: “Un giorno mi strinse le mani al collo fino quasi a soffocarmi. Mi colpevolizzavo, lo amavo nonostante la sua crudeltà”.Continua a leggere

"Un giorno mi strinse le mani al collo fino quasi a soffocarmi". A rivelarlo in un'intervista al settimanale Di Più è Ambra Lombardo, concorrente del Grande Fratello 16 e fidanzata di Kikò Nalli, che ha conosciuto proprio nella casa

Ambra Lombardo vittima di un ex fidanzato violento : Il settimanale 'Di Più', in edicola questa settimana, ha raccolto il racconto di Ambra Lombardo, ex concorrente del 'Grande Fratello 16', fidanzata con Kikò Nalli. La professoressa ha confessato di essere stata vittima delle angherie di un ex fidanzato violento: Lui era geloso dei ragazzi che avevo conosciuto in passato, prima di lui. Mi recriminava storie di quando nemmeno ci conoscevamo: trascorsi inventati perché io non lo avevo mai ...