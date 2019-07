Tennistavolo | Korea Open 2019 | la Cina conquista quattro tabelloni | Hong Kong impedisce

oasport

(Di lunedì 8 luglio 2019) Si è concluso a Busan ildi, torneo ITTF del World Tour: non riesce la tripletta al cinese Xu Xin, chesingolare e doppio maschile, ma si vede sfuggire in finale la vittoria nel doppio misto, che prende la strada di, unico tabellone non portato a casa dalla, con Chen Meng che fa suoi singolare e doppio femminile. SPECIALITA’ OLIMPICHE Singolare maschile Xu Xin () batte Ma Long () 4-1 (7-11, 11-6, 11-9, 11-7, 11-8) Singolare femminile Chen Meng () batte Ding Ning () 4-1 (11-5, 11-6, 11-5, 7-11, 11-9) Doppio misto Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem () battono Xu Xin / Liu Shiwen () 3-1 (11-9, 11-8, 6-11, 13-11) SPECIALITA’ NON OLIMPICHE Doppio maschile Fan Zhendong / Xu Xin () battono Jeoung Youngsik / Lee Sangsu (Corea del Sud) 3-0 (11-9, 11-7, 11-6) Doppio femminile Chen Meng / Wang Manyu () ...