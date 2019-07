Roma | arrestate due persone per possesso di droga

romadailynews

(Di lunedì 8 luglio 2019)– I Carabinieri della StazionePorta Portese hanno arrestato un 31enne di Sassari e un 34enneno, entrambi con precedenti, con le accuse di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti ee fabbricazione di documenti falsi. Il 31enne aveva preso in affitto a breve termine un appartamento e i Carabinieri hanno accertato che al ritiro delle chiavi e alla consegna dell’immobile, l’uomo aveva presentato un documento di riconoscimento falso. I Carabinieri quindi hanno deciso di approfondire i controlli, recandosi nell’abitazione in via Ambrogio Traversari. All’interno sono stati trovati i due uomini e la successiva perquisizione ha permesso di sequestrare 50 grammi di cocaina, alcune dosi di marijuana e 940 euro in contanti, di dubbia provenienza. Inoltre, sono stati trovati e sequestrati 6 documenti falsi e format a colori di carte ...

