Raiola | «De Ligt ha un accordo con la Juventus»

Calciomercato lunedì 8 luglio : De Ligt-Juve - ora ci siamo - Raiola conferma! Roma : El Shaarawy-Shanghai - UFFICIALE : Calciomercato 8 luglio- Ecco tutte le trattative di giornata di oggi lunedì 8 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto rivelato da Mino Raiola ai microfoni di “De Teleegraf”, De Ligt e i bianconeri avrebbero raggiunto un accordo totale per il passaggio in bianconero del centrale olandese. Ora non resta che aspettare l’accordo tra la Juventus e l’Ajax. […] L'articolo Calciomercato lunedì 8 luglio: De Ligt-Juve, ora ci ...

Juventus-de Ligt - Raiola allo scoperto : “c’è l’accordo - adesso serve quello tra i club” : La Juventus è sempre più vicina a Matthijs de Ligt, l’olandese ha deciso di lasciare l’Ajax per sposare il progetto bianconero con l’obiettivo di vincere la Champions League, il calciatore si presenterà comunque in ritiro con i lancieri in attesa di novità sul futuro. Sul futuro del giovane calciatore ha parlato l’agente Mino Raiola al quotidiano olandese ‘De Telegraaf’. “Spetta all’Ajax ...

Raiola mette fretta all’Ajax per la cessione di De Ligt alla Juve : La Juventus, consapevole che la BBC (Barzagli, Bonucci e Chiellini) non esiste più e i superstiti sono ormai avanti con l'età, sta lavorando per rinverdire il reparto. Il restyling in difesa è iniziato con l'acquisto di Merih Demiral dal Sassuolo e di Cristian Romero dal Genoa, ma ciò non dev'essere sembrato sufficiente alla dirigenza della Continassa che da mesi segue Matthijs De Ligt dell'Ajax, le cui quotazioni sarebbero salite in seguito ...

De Ligt Juventus - altra svolta : arriva la rivelazione di Raiola! : DE Ligt Juventus- altra svolta nell’affare De Ligt. Secondo quanto riportato da Mino Raiola, procuratore del difensore olandese, ai microfoni di “‘De Telegraaf‘, Juventus e Ajax sarebbero pronte a chiudere l’affare in vista dei prossimi giorni. Accordo raggiunto in maniera totale tra il giocatore e il club bianconero, restano da limare alcuni dettagli tra le […] More

De Ligt Juventus - sprint bianconero : mossa decisiva di Raiola : DE Ligt Juventus – Giorni caldi sul fronte De Ligt. La trattativa che porta all’olandese nelle ultime ore sembrava aver subito una frenata per via dell’offerta rifiutata dall’Ajax fatta dai bianconeri. I bianconeri però forti dell’accordo con Raiola e col giocatore hanno formulato un’offerta più bassa per poi alzarla, strategia che potrebbe funazionare. La Juventus ci […] More

De Ligt Juventus - sprint bianconero : mossa decisiva di Raiola - i dettagli : DE Ligt Juventus – Giorni caldi sul fronte De Ligt. La trattativa che porta all’olandese nelle ultime ore sembrava aver subito una frenata per via dell’offerta rifiutata dall’Ajax fatta dai bianconeri. I bianconeri però forti dell’accordo con Raiola e col giocatore hanno formulato un’offerta più bassa per poi alzarla, strategia che potrebbe funazionare. La Juventus ci […] More

De Ligt Juventus - ci siamo quasi : commissione monstre per Raiola : DE Ligt Juventus – Juventus scatenata sul mercato. Dopo Pellegrini e Rabiot (il francese è al ‘J Medical’ stamane per sostenere le visite mediche), non si ferma l’operato in entrata della dirigenza della Continassa. L’attenzione del CFO Paratici si sposta adesso su Matthijs de Ligt, con i campioni d’Italia al lavoro per limitare gli ultimi dettagli con l’Ajax per il trasferimento a Torino del […] ...

Juve - blitz di Paratici e Raiola ad Amsterdam per concludere l'affare de Ligt con l'Ajax : Le prestazioni della Juventus in Europa, avrebbero evidenziato la necessità di colmare delle lacune in difesa il cui centrale di spicco, Giorgio Chiellini, avanti nell'età e preda di continui acciacchi fisici non garantirebbe la necessaria copertura. Fabio Paratici, preso atto della situazione, avrebbe iniziato a sondare il terreno per trovare il profilo adatto ad affiancare il capitano e nel futuro raccoglierne la pesante eredità. Il giocatore ...

Juventus : si cercherebbe l'accordo con Raiola per De Ligt - atteso l'ok di Rabiot : Quella di oggi per la Juventus potrebbe essere una giornata molto importante sul fronte mercato. Infatti, nelle prossime ore Adrien Rabiot dovrebbe dare il suo sì definitivo per trasferirsi a Torino. Ovviamente la dirigenza della Juve non è solo concentrata sul francese ma è attiva anche sul fronte Matthijs De Ligt. Infatti, Fabio Paratici sta cercando un'intesa con Mino Raiola agente del giocatore. Dunque nelle prossime ore potrebbero arrivare ...

Calciomercato Juve - De Ligt ad un passo grazie a Raiola (RUMORS) : Dopo l'arrivo di Maurizio Sarri, entra nel vivo il Calciomercato della Juventus. L'obiettivo principale del club bianconero è quello di rinforzare il reparto arretrato e Fabio Paratici sta trattando da tempo con l'Ajax per De Ligt. Il giovanissimo difensore olandese è stato protagonista di una stagione di altissimo livello, avendo conquistato il "Double" e avendo anche portato l'Ajax in semifinale di Champions League (sconfiggendo ai quarti di ...

Juve in pressing sull'Ajax e su Raiola per chiudere l'affare de Ligt : si parla di 70 mln : La Juventus ha nella difesa uno dei suoi punti di forza. In questi ultimi otto anni, la cosiddetta BBC ha contribuito decisamente alla conquista degli altrettanti scudetti consecutivi. Bonucci, Barzagli e Chiellini dal 2011 ad oggi sono stati una sicurezza imprescindibile, ma il tempo passa, l'età avanza e il campione del mondo 2006 ha dovuto tirare i remi in barca, mentre il numero 19 e il capitano, ormai over 30, aspettano forze fresche da ...

De Ligt : ci sarebbe un'accelerata sull'asse Juve-Ajax-Raiola : La stagione appena conclusa ha evidenziato lacune importanti nella rosa della Juventus, soprattutto in difesa i cui interpreti principali (Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini) a causa dell'età che avanza e con i ripetuti acciacchi non hanno dato le necessarie garanzie di continuità. In primavera, Fabio Paratici avrebbe iniziato a sondare il terreno per Matthijs De Ligt, considerato il profilo ideale a raccogliere l'eredità del numero 3 ...

Juventus - Raiola vorrebbe portare due suoi giocatori : De Ligt e Pogba : Il mercato è pronto a rubare la scena dell'estate calcistica, dopo le ufficializzazioni dei nuovi tecnici nelle principali società di Serie A. Proprio la Juventus, nominato Maurizio Sarri come allenatore, è pronta a regalare al toscano giocatori funzionali al suo gioco offensivo. Come scrive Tuttosport, la Juventus potrebbe trovare dei fedeli alleati in alcuni procuratori. L'anno scorso è stato il caso di Jorge Mendes, agente sportivo fra gli ...

De Ligt-PSG - la precisazione di Raiola : “Fake news” : “Questo è il classico esempio di fake news“. Mino Raiola liquida così la voce di un suo incontro con i dirigenti del Paris Saint Germain per trattare il trasferimento del gioiello dell’Ajax Matthijs de Ligt, rilanciata da un giornalista francese che ha postato sui social network una foto assieme al procuratore nel bar di un hotel della capitale francese. De Ligt, Barça beffato? In Francia lo danno per fatto al ...