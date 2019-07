Passaporto scaduto o smarrito | quando richiederlo online e come La guida

termometropolitico

(Di lunedì 8 luglio 2019). LaNel periodo tipico delle vacanze e in procinto di partire per l’estero, improvvisamente, ci si potrebbe accorgere di averiloppure di essere in possesso di unormai. È importante risolvere la situazione, dato che esso rappresenta il documento di riconoscimento e d’identità obbligatorio per viaggiare in tutto il mondo. Vediamo di seguitocomportarsi nelle ipotesi suddette. Se ti interessa saperne di più su cosa fare in caso di carta di identità scaduta o smarrita, clicca qui.comportarsi? qual è l’iter? Ilper i cittadini italiani maggiorenni ha una validità di 10 anni. Per i minorenni la validità deloscilla da 3 a 5 anni in base all’età. Esso, con l’abbattimento delle frontiere interne ...

