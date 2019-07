Mosca | stop ai collegamenti aerei con la Georgia

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019), 8 lug. (AdnKronos) – A undici anni dalla guerra dell’agosto del 2008, è di nuovo crisi frae Tbilisi. La Russia ha sospeso da oggi tutti icon la, in seguito alle proteste iniziate a Tbilisi lo scorso giugno contro l’influenza dinel Paese. A far scattare la scintilla, era stato l’intervento del deputato della Duma russa Sergei Gavrilov, accomodato sulla poltrona del presidente del Parlamento, in occasione dell’Assemblea interparlamentare dell’Ortodossia di cui il parlamentare russo è presidente. Subito dopo l’inizio delle proteste, Vladimir Putin aveva firmato il decreto per la sospensione dei voli di linea fra i due paesi, sia russi cheni, citando la sicurezza dei cittadini russi. Nel decreto si “raccomanda” anche alle agenzie di viaggio russe di non vendere più pacchetti ...

