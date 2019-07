Maya Hawke | chi è la nuova Robin di «Stranger Things 3»

gqitalia

(Di lunedì 8 luglio 2019) Qualcuno di voi conosce? Nella terza stagione di, in realtà, non può certo essere sfuggita una delle new entry, cioè. Un po’ perché la collega di Steve in gelateria va ad arricchire la già folta schiera di «ragazze toste» della serie Netflix, un po’ il personaggio è interpretato a un volto che finalmente acquista la popolarità conquistata autonomamente. Lei, la giovane attrice nel ruolo di, è. Anzi, forse per completezza si dovrebbe direThurman-, un doppio cognome che denota immediatamente la ragazza come una «figlia di» importante. La madre, infatti è Uma Thurman e il padre è Ethan, che a loro volta vantano alberi genealogici molto interessanti. Un po’ come Lily-Rose Depp, di cui è quasi coetanea, ancheè una ...

