L' addio di Elton John | grande show sulle mura di Lucca

Scaletta e ingressi per i concerti di Elton John all’Arena di Verona per il tour d’addio Farewell Yellow Brick Road : I concerti di Elton John all'Arena di Verona arrivano il 29 e il 30 maggio e saranno quelli con i quali saluterà il pubblico nella lunga tournée che ha concepito per concludere una carriera straordinaria, raccontata anche nel biopic Rocketman con Taron Egerton come protagonista. L'inizio dello spettacolo è in programma per le ore 21, ma sarà possibile accedere al luogo del concerto già a cominciare dalle ore 19 e tramite i varchi ...