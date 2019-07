De Ligt Juventus | accordo totale | Ajax e Juve trattano gli ultimi dettagli

Mercato Juventus - da Pogba a De Ligt : le ultimissime sul grande colpo : Mercato Juventus – La Juventus sta lavorando duramente per sistemare in primis una difesa non più giovanissima e che non potrà contare sul prezioso apporto di Barzagli. Il nome più caldo è sicuramente quello di de Ligt, forte centrale difensivo salito alla ribalta dopo una stagione da incorniciare con l’Ajax. L’unico ostacolo al buon esito dell’operazione sarebbe rappresentato dal […] More

De Ligt Juventus - indizio da instagram : il difensore esce allo scoperto : DE Ligt Juventus- Come anticipato in mattinata, la Juventus sarebbe pronta a spingere il piede sull’acceleratore per mettere le mani in maniera concreta su De Ligt. Il difensore olandese ha confermato il suo desiderio di vestire bianconero dopo aver raggiunto un accordo totale con il club bianconero. Raiola ha svuotato il sacco mettendo in chiaro […] More

Matthijs De Ligt alla Juventus - Mino Raiola mette all'angolo l'Ajax : "Accordo rapido" : L'olandese Matthijs De Ligt si presenterà regolarmente in ritiro oggi con l'Ajax ma spera di trasferirsi al più presto alla Juventus. È il suo agente Mino Raiola a fare il punto della situazione sullo stato delle trattative per il difensore 19enne rivelazione dell'ultima Champions League. "Il giocat

Raiola : 'De Ligt spera che Juventus e Ajax trovino rapidamente un'intesa' : Mino Raiola ha rotto il silenzio e ora ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti su Matthijs De Ligt. L'agente ha confermato che il suo assistito ha un accordo con la Juventus. Dunque De Ligt ha scelto di trasferirsi a Torino e ora aspetta che i due club trovino un accordo. Raiola ha parlato al 'De Telegraaf' sottolineando che De Ligt si presenterà al ritiro dell'Ajax: "Il giocatore spera solo che la Juventus e l’Ajax trovino l’intesa ...

Venerato : 'Juventus-de Ligt - intesa totale con Raiola e con il giocatore' : Gli argomenti principali di calciomercato in questo inizio luglio riguardano soprattutto la Juventus: dopo aver ufficializzato Ramsey, Pellegrini, Buffon, Rabiot e Demiral, i tifosi bianconeri aspettano l'arrivo di de Ligt, ritenuto dai principali addetti ai lavori l'acquisto in grado di garantire l'ulteriore salto di qualità della squadra in Champions League. Probabilmente però il mercato della società torinese non si fermerà al difensore ...

De Ligt alla Juventus - Raiola conferma : “Lui spera in un accordo veloce tra Juve e Ajax” : Al ‘De Telegraaf’ Raiola ha confermato che De Ligt e l’Ajax avevano un accordo dall’anno scorso, per far partire il ragazzo a fronte di 50 milioni.“powered by Goal”La trattativa tra Juventus e Ajax per il trasferimento di Matthijs De Ligt è entrata nel vivo. Parola di Mino Raiola, che ha annunciato in modo pubblico la trattativa e l’importante accordo risalente ad un anno fa tra la società olandese e lo stesso ...

Calciomercato Juventus - Raiola allo scoperto : “De Ligt ha l’accordo con i bianconeri - ma…” : L’agente del difensore olandese ha ammesso di aver raggiunto l’accordo con la Juve, sottolineando come adesso la palla passi ai due club Matthijs De Ligt ha raggiunto l’accordo con la Juventus, a rivelarlo è Mino Raiola ai microfoni del quotidiano olandese De Telegraaf. AFP/LaPresse L’agente del difensore dell’Ajax non ha avuto remore a rivelare l’intesa tra il proprio assistito e il club bianconero, ...

Raiola : «De Ligt ha un accordo con la Juventus» : De Ligt Juventus – Prosegue l’intrigo di mercato che vede coinvolti Matthijs De Ligt, difensore centrale dell’Ajax, e la Juventus, di recente sempre più considerata come prossima destinazione del giocatore, per quanto riguarda la prossima stagione. Sulla questione è intervenuto anche Mino Raiola, agente del ragazzo classe ’99, che al “De Telegraaf” ha spiegato: «De […] L'articolo Raiola: «De Ligt ha un accordo con la Juventus» è ...

Juventus-de Ligt - Raiola allo scoperto : “c’è l’accordo - adesso serve quello tra i club” : La Juventus è sempre più vicina a Matthijs de Ligt, l’olandese ha deciso di lasciare l’Ajax per sposare il progetto bianconero con l’obiettivo di vincere la Champions League, il calciatore si presenterà comunque in ritiro con i lancieri in attesa di novità sul futuro. Sul futuro del giovane calciatore ha parlato l’agente Mino Raiola al quotidiano olandese ‘De Telegraaf’. “Spetta all’Ajax ...

Juventus - De Ligt - la trattativa sarebbe vicina alla conclusione : La settimana potrebbe essere molto importante per la Juventus: si attende infatti la definizione della trattativa fra i bianconeri e l'Ajax per il passaggio del difensore centrale olandese De Ligt a Torino. Come è noto infatti, la Juventus avrebbe già un'intesa contrattuale con il giocatore sulla base di un contratto per cinque anni a 7,5 milioni di euro che con i bonus può arrivare ai 12 milioni di euro a stagione. sarebbero poi stati inseriti ...

De Ligt Juventus - altra svolta : arriva la rivelazione di Raiola! : DE Ligt Juventus- altra svolta nell’affare De Ligt. Secondo quanto riportato da Mino Raiola, procuratore del difensore olandese, ai microfoni di “‘De Telegraaf‘, Juventus e Ajax sarebbero pronte a chiudere l’affare in vista dei prossimi giorni. Accordo raggiunto in maniera totale tra il giocatore e il club bianconero, restano da limare alcuni dettagli tra le […] More

Calciomercato Juventus - de Ligt al rallentatore : possibile arrivo dopo metà luglio : Il Calciomercato della Juventus continua a ruotare tutto intorno a Matthijs de Ligt. Il difensore centrale è il nome più caldo dell’estate della “Vecchia Signora” ma i tifosi, secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, dovranno aspettare ancora un po’ di tempo prima di vedere il forte centrale difensivo sbarcare a Torino. La trattativa con l’Ajax procede ma, ad oggi, non si vedono sviluppi così positivi da far intravedere una chiusura ...

Come potrebbe trasformarsi la Juventus con De Ligt e Icardi : La Juventus sta mutando e, se è vero che Napoli ed Inter sono molto attive sul mercato, la Vecchia Signora sembra aver ancora di più allungato la propria distanza dalle concorrenti per la vittoria della Serie A 2019-'20. La presenza di Cristiano Ronaldo è una garanzia che la squadra bianconera vuole investire e vincere anche fuori dall'Italia e i primi arrivi sembrano poter far sognare i tifosi della Vecchia Signora. Centrocampo ok con i nuovi ...

Juventus - De Ligt avrebbe chiamato Sarri : il tecnico colpito dalla mentalità del ragazzo : Per la Juventus questi sono giorni di lavoro e di attesa. Infatti, i bianconeri stanno continuando a trattare per arrivare a Matthijs De Ligt e stanno aspettando il sì definitivo dell'Ajax. Intanto l'olandese avrebbe scelto la Juve e su questo sembrano non esserci più dubbi, tanto che il difensore classe '99 avrebbe telefonato a Maurizio Sarri. Dunque De Ligt avrebbe voluto contattare il tecnico toscano per iniziare a capire quale sarà il gioco ...