Serena Grandi, lo sfogo contro l'ex compagno e la richiesta di aiuto (Di domenica 7 luglio 2019) Una denuncia e una disperata richiesta di aiuto: ecco cosa c'è nel post pubblicato su Instagram da Serena Grandi. Dopo mesi di sofferenza, l'ex gieffina ha finalmente deciso di condividere con il pubblico uno sfogo contro l'ex compagno, che la perseguita dal giorno della loro rottura. A nulla sono valse le continue dichiarazioni pubbliche contro le molestie insistenti di Luca Iacomoni, tanto meno le denunce fatte alle forze dell'ordine. Da oramai più di un anno, l'uomo continua a chiamare l'attrice nel cuore della notte utilizzando un numero privato, perseguitandola per aver deciso di chiudere la loro storia d'amore. Ed ecco allora che Serena Grandi ha deciso di utilizzare i social network per denunciare il comportamento dell'ex fidanzato, riportando così all'attenzione di tutti il delicato tema della violenza sulle donne (non solo fisica ma anche, e soprattutto, psicologica).

“Pensare che ogni sera mi vedo costretta a dover spegnere il telefono poiché è un continuo di chiamate mirate probabilmente a farmi impazzire e a violare la mia intimità e quella delle mie mura. Io ho i miei affetti lontani, mio figlio a Milano, e trovo una violenza il dovermi privare di un mezzo che è adibito alla comunicazione, non all’ossessionare qualcuno poiché qualcuno non si rassegna”, così l’ex gieffina racconta le molestie subite dall’ex compagno negli ultimi mesi.



L’attrice de La Grande Bellezza sembra vivere una situazione di forte tensione, che si va ad aggiungere alla forte paura per il futuro, soprattutto dopo la lotta al tumore al seno. Sembra quindi non esserci tranquillità per Serena Grandi, che finalmente ha deciso di liberarsi di un peso e di denunciare pubblicamente l’atteggiamento molesto dell’ex compagno. Un esempio per moltissime donne che vivono la stessa situazione, ma che non trovano la forza di ribellarsi: “So che purtroppo nel mondo ci sono cose molto peggiori, e che la legge interviene sempre quando è troppo tardi…ma dobbiamo restare danneggiate o matte per avere un minimo di tutela da queste violenze di genere? Io perché ho sangue freddo, e sono una donna forte, ma ci sono donne che al mio posto veramente si demoliscono, e questo perché?”.



Poi, dopo la denuncia, una disperata richiesta di aiuto per tornare a vivere in maniera serena e tranquilla, godendo delle gioie che la vita stessa regala, tra cui l’affetto del figlio Edoardo Ercole: “Chiedo aiuto a voi, non voglio più vivere nella paura che le mie parole non vengano ascoltate, e che le mie mura vengano violate…io sono nata libera e la mia libertà non la potrà arginare nessuno, se non quel qualcuno che dall’alto ci osserva”.