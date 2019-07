Toti | primarie del centrodestra | Fi verso lo zero assoluto

L’aut aut di Toti : ripartire da primarie o strade si separano. Gelmini : “Non puoi imporre ricette” : "Se in questo partito siamo disponibili a far rientrare tutti come eravamo capaci una volta, a mettere i gazebo nelle piazze e far venire i cittadini a chiedere di dare un giudizio su di noi, io credo che si possa ripartire. Chi vince vince e lealmente lo sosterremo tutti. Chi pensa che questo non sia possibile, lo dica subito perche' io penso che le strade si separeranno". Con queste parole il coordinatore nazionale di Forza Italia Giovanni ...