Scoperto ruolo cellule immunitarie nel declino cognitivo

romadailynews

(Di sabato 6 luglio 2019)importantenel– In un articolo pubblicato su Nature, ricercatori della Stanford University, Standford, CA, riferiscono di aver osservato, in topolini di laboratorio, cambiamenti del numero dellestaminali, contenute nella nicchia neurogenica, che producono nuovi neuroni. La ricerca, coordinata da Anne Brunet, ha rivelato che nell’impoverimento della nicchia staminale neurogenica – secondo gli scienziati legato all’età – giocherebbe undeterminante il sistema immunitario. La nicchia neurogenica, che si trova nel cervello dei mammiferi, è un microambiente molto complesso che, grazie a fattori di trascrizione e di regolazione dell’espressione genica, favorisce la produzione dellestaminali e il mantenimento della loro staminalità. E’ costituita dastaminali neurali e progenitrici capaci di ...

barison_andrea : @LIntelligente @Probabl61240857 Se arriva James, secondo me il ruolo scoperto rimarrebbe quello del bomber. E Icardi è uno dei migliori. - social_gi : Sono veramente indignata da quando ho scoperto chi è che la Disney ha scelto per interpretare il ruolo di Ariel. N… - alessandroruss8 : @MammaUltra Ma..è nostro e solo una voce io fino a quando non firma sono scettico anche perché dal disse Cnr non ci… -