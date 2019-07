ilfogliettone

(Di sabato 6 luglio 2019) Non passa giorno che non si accenda un nuovo scontro tra le Ong che trasportano migranti soccorsi in mare e il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo, deciso a impedire il loro sbarco nel nostro Paese: nelle ultime ore la polemica e' forte con per le vicende riguardanti la Alan Kurdi, con 65 persone a bordo e Alex, il veliero con 41 passeggeri attraccato a Lampedusa. Solo da qualche giorno si e' concluso il braccio di ferro con Carola Rackete, comandante della Sea Watch, il cui arresto avvenuto in Italia non e' stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Del resto sono dodici mesi di braccio di ferro, unintero di "porti chiusi" e polemiche quello tra Matteoe le Ong. Il "no agli sbarchi" del ministro dell'Interno e' stato da sempre il mantra che ha caratterizzato la politica di contrasto alle ong fin dal suo insediamento al Viminale, a giugno ...

ilfogliettone : La sfida lunga un anno tra le Ong e Salvini - - juornoit : La sfida - paolochiariello : La sfida -