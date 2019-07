Crosetti su Buffon | “Tornare | non partire | è un po’ morire”

Crosetti : Con Buffon la Juve inventa la bandiera che ritorna : Maurizio Crosetti su Repubblica analizza il ritorno di Gigi Buffon alla Juve come dodicesimo uomo in attesa di diventare poi un dirigente bianconero. Tra un calcio senza più bandiere (ovunque) e un altro che le bandiere le straccia (la Roma), ecco che la Juve inventa la terza via della bandiera che ritorna , una passata in lavatrice, una bella centrifuga e il panno è asciutto e colorato come prima Nulla è ancora ufficiale, ma la trattativa è ...

Crosetti : Il ritorno di Buffon alla Juve potrebbe aiutare Sarri : Buffon alla Juve e non diciotto anni fa ma adesso, non per fare il direttore sportivo, non per allenare i portieri, non per l’immagine, per il marketing e per quelle cose lì. Buffon alla Juve, invece, per giocare a pallone. una suggestione incredibile la definisce Maurizio Crosetti su Repubblica. Il portierone farebbe la riserva ovviamente La notizia l’ha rilanciata Sky, dove lavora qualcuno che al portiere è molto, molto vicino. E ci sono ...