Un' estate fa | la prima puntata in diretta

Clima : a Lhasa è estate… per la prima volta nella storia! Caldo senza precedenti sull’altopiano tibetano [FOTO] : Il capoluogo della Regione autonoma del Tibet, Lhasa, è entrato nella sua prima estate: Caldo e Clima secco inusuali per l’altopiano tibetano, situato fra 3.000-4.000 metri d’altitudine, sono stati registrati per la prima volta, almeno dal 1981, quando sono iniziati i rilevamenti meteo nella regione autonoma cinese. Il 23 giugno scorso la temperatura media a Lhasa, che si trova a un’altitudine di 3.650 metri, ha raggiunto i ...

Sarà la prima estate senza tormentoni : sono talmente tanti che si annulleranno a vicenda tra loro : Come è andata a finire, poi? Nel senso, questa non doveva essere l'estate dei duemila tormentoni? Quella degli oltre ottanta singoli usciti nelle prime settimane di giugno, lì scalpitanti, pronti a fare incetta di dischi d'oro, di platino, di primi posti su Spotify, nelle classifiche di rotazioni radiofoniche? Non era, in sostanza, la cristallizzazione di dove la discografia ha deciso che si sarebbe dovuti andare. Niente più album, baby, ché ...

Concorsi scuola - Bussetti conferma : primaria in estate - secondaria slitta a fine anno : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato una lunga intervista ad Orizzonte scuola, nella quale ha parlato dello slittamento del concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado e di quello che, invece, riguarda la scuola dell’infanzia e primaria. L’obiettivo è sempre quello di combattere il precariato storico per riempire tutte le cattedre di cui necessitano gli istituti scolastici, avvantaggiando quei docenti che da ...

Il Ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un'intervista al portale Orizzonte scuola, all'interno della quale ha parlato dei prossimi Concorsi riservati al personale docente. Concorso scuola dell'infanzia e primaria: bando entro l'estate Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha ribadito la volontà di abbattere il cosiddetto 'precariato storico' attraverso una serie di misure

Fuglsang e la speranza che l'estate sia una primavera : Raccontava Pierre Chany che il ciclismo è "uno sport multiplo", perché "la bici va da per tutto, basta cambiare le gomme". Così "multiplo, che val bene per qualsiasi stagione: d'autunno e d'inverno per campi e per velodromi, d'estate per strade". Per molti decenni esistevano solo due periodi: quello

Climatologo : “Arriva la prima vera ondata di caldo dell’estate - preoccupante anche per l’inquinamento” : “Quella che sta arrivando è la prima vera ondata di caldo dell’estate e si preannuncia molto intensa. Sarà preoccupante non soltanto per il disagio fisiologico, ma anche per quei fenomeni di inquinamento che avvengono in condizioni di grande soleggiamento, alte temperature e stasi di aria, specialmente nelle grandi città“: lo ha dichiarato all’AGI Antonello Pasini, Climatologo e fisico del Cnr, secondo cui “in ...

Meteo - prima Domenica d’estate di caldo estremo al Sud : +43°C in Sicilia - afa pazzesca [DATI] : Le condizioni Meteo in Italia sono nettamente migliorate dopo i fenomeni estremi di ieri: in Emilia Romagna è tornato a splendere il sole e fa di nuovo caldo, Bologna e Modena sono schizzate a +30°C dopo il freddo che ieri sera ha seguito la furiosa grandinata facendo crollare le temperature fino a +15°C. Complessivamente oltre 50 persone sono rimaste ferite per la grandine, ma adesso stanno tutti bene e nessuno è ricoverato. Al Sud, invece, fa ...

Meteo Italia - nella prima Domenica d’estate torna a splendere il sole al Nord : In netto miglioramento le condizioni Meteo al Nord dopo l’ondata di maltempo di ieri con nubifragi che hanno causato allagamenti a Milano e la chiusura della Torino-Aosta, e grandinate localmente eccezionali come quella abbattutasi nel pomeriggio su Bologna con chicchi grossi come uova. Secondo l’Aeronautica Militare, la pressione e’ nuovamente in aumento su tutta l’Italia ma oggi permarranno condizioni di ...

Il doppiopetto sarà uno dei capi must-have della prossima primavera-estate : Il doppiopetto è sempre stato ritenuto un capo non facile da portare e non adatto a tutti. In realtà, come ci insegna la moda delle ultime stagioni, basterebbe scegliere il modello migliore per noi, considerando altezza e conformazione fisica, ma anche la propria personalità. Senza dimenticare il tipo di occasione in cui vorremmo indossarlo, of course. Sono molti gli stilisti che anche per la prossima primavera-estate hanno eletto ...

Kiton - la primavera-estate 2020 si ispira ai borghi marinai partenopei : Kiton parla a un uomo in continuo movimento. In un'epoca fluida come quella contemporanea, in cui le forme di lavoro cambiano in continuazione adattandosi ai nuovi stili di vita, e con essi le necessità di di chi ne fa parte, il guardaroba ricopre un ruolo fondamentale nella quotidianità di ogni uomo. Esiste un equilibrio tra abbigliamento formale e casual, perfetto per la stagione calda? Sì, e i brand Made in Italy ne stanno ...

Moda uomo - le tendenze per la primavera-estate 2020 : Che tipi di tessuti userà la Moda uomo la prossima primavera-estate? Che stampe indossare e quali colori dovranno avere i capi e gli accessori? Leggete, guardate la gallery e... prendete appunti. Eccovi svelate le prossime tendenze Moda uomo. Tessuti high-tech, cangianti e lucidi Sì la prossima primavera-estate sarà all’insegna di capi dai tessuti altamente performanti, dalla superficie brillante e cangiante, talvolta stropicciata - vedi la ...

