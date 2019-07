Ue | Castaldo M5s eletto vicepresidente nonostante i 5 stelle non siano riusciti a

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) I 5hanno ottenuto una vicepresidenza del Parlamento Ue,nona formare un gruppo. L’eurodeputato M5s Fabio Massimo, che già nella scorsa legislatura aveva ricoperto la stessa carica, ha ottenuto 248 voti ed è riuscito a superare la collega della Lega Mara Bizzotto. Non era mai accaduto che un parlamentare non iscritto riuscisse a farsi eleggeredell’emiciclo., come confermato da fonti interne al Movimento, ha ricevuto un appoggio trasversale, riuscendo a raccogliere voti anche tra portavoce di Ppe e socialisti (e pure dal fronte Pd). Per il M5s è un segnale positivo che arriva dopo una partenza molto difficoltosa: malgrado gli annunci e le trattative che hanno visto coinvolto Luigi Di Maio in persona, il progetto di creare “una formazione per cambiare l’Europa” è fallito e per ora i 14 eurodeputati ...

