“Stop” Terremoto in tv | Barbara D’Urso ai titoli di coda

(Di giovedì 4 luglio 2019) La notizia non piacerà a molti perché quello che si profila all’orizzonte potrebbe essere un vero e propriopotrebbe lasciare il timone di una della sue creazioni. Secondo quando riportano alcuni organi di stampa, la decisione è stata presa martedì durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2019 – 2020. La conduttrice, infatti, resterà ben salda al timone di almeno tre programmi: Pomeriggio Cinque, Live – Non è la D’Urso e il Grande Fratello. L’unica trasmissione in cui la sua presenza è ancora in forse è Domenica Live. Nel corso della conferenza stampa, è stata confermato il ritorno di ‘Domenica Live’. La trasmissione, finora condotta daD’Urso, tornerà su Canale5 a settembre e andrà in onda a partire dalle ore 17:20. Al timone del programma, tuttavia, potrebbe non esserci piùD’Urso. Pier Silvio Berlusconi ...

