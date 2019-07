Sovranisti scossi dall' elezione di David Sassoli alla presidenza dell' Europarlamento

Blastingnews

(Di giovedì 4 luglio 2019) In data 3 luglio 2019, esponente del Partito Democratico, è stato eletto nuovo Presidente del Parlamento Europeo. Dunque è ufficiale: sarà lui a prendere il posto del suo predecessore Antonio Tajani (appartenente al partito italiano Forza Italia efamiglia europea dei Popolari). Come hanno votato i gruppi parlamentari italiani È interessante analizzare come si sono mossi i partiti italiani in questa partita politica. Per la verità, a sostenere la candidatura diè stato solo il Pd, mentre Forza Italia si è astenuta. La Lega e Fratelli d'Italia hanno votato per il ceco Jan Zahradil (appartenente ala famiglia dei Conservatori e Riformisti Europei), mentre il Movimento 5 Stelle ha lasciato libertà di voto ai suoi europarlamentari. Giàprima votazione, il tre volte eurodeputato del Partito Democratico aveva raccolto ampio consenso (325 voti, per la ...