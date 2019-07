ilsole24ore

(Di giovedì 4 luglio 2019) Veniva spacciata sui siti come la prima criptovaluta globale e trasparente alla portata di tutti. Per non parlare del guadagno che prometteva: fino a 1,8 milioni all'anno per chi...

fisco24_info : Onecoin, la Gdf scopre una maxi truffa ideata da sei promotori: Veniva spacciata sui siti come la prima criptovalut… -