Concluso incontro Mattarella-Putin

E' durato circa un'ora e mezza il colloquio al Quirinale tra il presidente della Repubblicae il presidente russo. All'era presente il ministro degli Esteri Moavero. In precedenza Vladimirera stato ricevuto dal Papa in Vaticano. Il presidente russo ora si reca a Palazzo Chigi dove incontrerà il premier Conte. In serata una cena a Villa Madama a cui parteciperanno anche i vicepremier Di Maio e Salvini. Poi unprivato con Berlusconi.(Di giovedì 4 luglio 2019)