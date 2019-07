Con Von der Leyen e Borrell Europa più forte nel mondo

Concorso Asl Savona - 215 nuove assunzioni : bandi in arrivo per Infermieri e Oss : nuove assunzioni a tempo determinato e indeterminato con Concorso Asl Savona: la Regione Liguria ha autorizzato i bandi per la selezione di 215 professionisti sanitari. In particolare si cercano Infermieri, Operatori Socio Sanitari e Medici Specialisti. Vediamo assieme tutte le assunzioni in programma. Aggiornamenti sui bandi di Concorso aperti Concorso Asl Savona: profili richiesti Come previsto nel nuovo piano assunzioni dell’Asl Savona ...

Lega : Rizzotto espulso - Candiani 'non ci servono deputati inConcludenti e inaffidabili' : Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - "Rizzotto non rappresenta più la Lega né all’interno dell’Ars né in ogni altro contesto". Con una lettera ufficiale il commissario regionale della Lega in Sicilia Stefano Candiani rende nota l'espulsione del deputato siciliano Tony Rizzotto dal Carroccio. Una decisione,

Programmi TV di stasera - mercoledì 3 luglio 2019. Su Italia 1 gli anni ‘80 rivivono Con «E.T. l’extraterrestre» : E.T. L'Extraterrestre Rai1, ore 21.25: SuperQuark La seconda puntata di SuperQuark si aprirà con il documentario naturalistico della BBC, della serie dedicata alle “Dinastie”. Girato nella baia dell’Atka, sulla costa dell’Antartide, in un ambiente ostile e dominato dal gelo, dove la sopravvivenza non è affatto scontata, mostrerà come i pinguini imperatore, quando tutti gli altri animali abbandonano il continente, uniscano le loro forze per ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : Gioia Belloni e Mirco Schiavoni Conquistano l’oro negli obbligatori. Italia scatenata nella prima giornata! : Si aprono nel migliore dei modi i Campionati Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena a Barcellona (Spagna) nel prestigioso scenario del Sant Jordi Club, una delle tredici location che stanno ospitando la seconda edizione dei World Roller Games, l’evento che raggruppa tutte le competizioni iridate delle discipline a rotelle. nella difficile specialità degli obbligatori, in categoria Junior maschile Mirco ...

Nomine Ue : Ursula Von der Leyen presidentessa della Commissione Ue - Lagarde alla Bce. Conte : “All’Italia vicepresidente e commissario eConomico” : Ursula Von der Leyen e Christine Lagarde: per la prima volta due donne occupano i vertici di Commissione Ue e Bce, due ruoli chiave a Bruxelles. La fumata bianca è arrivata direttamente dal profilo twitter del presidente del consiglio europeo Donald Tusk, che ha annunciato l’accordo avvenuto tra i 28 anche sul belga liberale Charles Michel come suo successore e sul socialista spagnolo Josep Borrell come Alto rappresentante. Tutte Nomine ...

Ursula von der Leyen alla guida della Commissione Ue Conte : all'Italia delega alla Concorrenza-vicepresidenza : Accordo raggiunto a Bruxelles sulle nomine Ue. La tedesca Ursula von der Leyen è designata alla presidenza della Commissione europea, la francese Christine Lagarde alla Bce. Il belga Charles Michel alla presidenza del Consiglio Ue, lo spagnolo Josep Borrel al ruolo di alto rappresentante per la... Segui su affaritaliani.it

Pd : trovare soluzione per bambini che ancora vivono in carcere Con madri : Roma – Procedere con una riforma della legge 62 del 2011 per trovare una soluzione ai 56 bambini che ancora oggi in Italia vivono con le madri detenute in carcere, intervenendo su tre punti: costruendo case famiglia con il finanziamento dello Stato – e non ‘senza oneri per lo Stato’, come previsto dalla norma -; utilizzando gli Icam (Istituti a custodia attenuata per detenute madri) solo nei casi di lunghe detenzioni; ...

Segnali di Convergenza su Ursula Von der Leyen alla Commissione Ue : Ursula von der Leyen, 61 anni, tedesca della Cdu quindi del Ppe, ministro della Difesa del governo Merkel, ma soprattutto da sempre ministro del governo Merkel, fin dal suo esordio alla Cancelleria nel 2015. Potrebbe essere lei, evangelica con sette figli, il prossimo presidente della Commissione europea, da quello che trapela dal vertice in corso a Bruxelles, dove i leader ancora sono impegnati nei bilaterali e si riuniranno in consiglio nel ...

Nomine Ue - Conte gioca la carta Georgieva. Merkel e Macron frenano : ipotesi Von der Leyen : La carta di Giuseppe Conte si chiama Kristalina Georgieva. Secondo quanto risulta a La Stampa, il premier è arrivato oggi al nuovo Consiglio europeo straordinario con un piano ben preciso: mettere sul tavolo il nome dell’attuale direttrice generale della Banca Mondiale per la presidenza della Commissione. È a lei che si riferiva il capo del governo...

Trieste - i poliziotti : "Servono più risorse sul Confine Est" : Giuseppe De Lorenzo Costanza Tosi Edoardo Alessio, Segretario generale provinciale FSP polizia di Stato, spiega le difficoltà degli agenti nel controllare i confini polizia ?

Nomine Ue - Conte vola a Bruxelles per un seCondo vertice : “Servono personalità che rinnovino il sogno europeo” : Nuovo vertice a Bruxelles tra i Capi di Stato e di governo dei 28 Paesi membri per cercare di trovare un accordo condiviso sulle Nomine delle alte cariche dell’Unione europea, dopo la fumata nera di lunedì. Il summit inizierà alle 11 e tra i protagonisti ci sarà anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ieri ha deciso di schierarsi con una minoranza di 10-11 Paesi che si sono opposti al pacchetto di nomi proposti ...

Otto e mezzo - Andrea Scanzi all'attacco di Rita Pavone : "Se lei parla di Woodstock - Gasparri racConti Che Guevara" : Andrea Scanzi entra a gamba tesa su Rita Pavone. Ospite di Otto e mezzo, il giornalista ha criticato aspramente la decisione di Raidue di affidare alla cantante la celebrazione dei cinquant’anni da Woodstock. “Si è mitizzata tanto Raidue e ho profonda stima di Freccero, ha fatto splendide cose, però se un servizio pubblico che io pago festeggia i 50 anni raccontando Woodstock con Rita Pavone, mi aspetto che la prossima volta Che Guevara lo ...