Circo Orfei | domatore ucciso da 4 tigri

Tigri uccidono domatore : tragedia durante le prove nel Circo Orfei a Bari : Aurora Vigne È accaduto intorno alle 20. L'addestratore si chiamava Ettore Weber e aveva 61 anni Orrenda fine per un domatore di grandi felini del circo Orfei , che da alcuni giorni stava effettuando spettacoli a Triggiano, nel Barese. È stato aggredito e ucciso da 4 Tigri durante le prove . L'uomo le stava addestrando quando improvvisamente i mammiferi lo hanno azzannato uno dopo l'altro. Dopo averlo ferito diverse volte, le quattro ...

Domatore del Circo Orfei ucciso da una tigre : choc durante le prove. Il corpo dilaniato per trenta minuti : Un Domatore di un circo Orfei, Ettore Weber, di 61 anni, è stato azzannato da una tigre ed è morto poco dopo per le ferite riportate. È successo in serata a Triggiano (Bari)....