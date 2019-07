Amazon esce allo scoperto e conferma | “Manteniamo i dati di Alexa anche se l’utente

Su Amazon arriva la serie The Wilds - una nuova Lost in stile romanzo di formazione per adolescenti? : Amazon Studios punta sul genere young adult con la nuova serie The Wilds, che sulla carta assomiglia ad una versione teen drama del classico Lost di ABC. Nata dalla penna della scrittrice e produttore esecutiva Sarah Streicher, già showrunner di Daredevil, The Wilds è la prima serie di ABC Signature Studios (che fa parte dei Disney Television Studios) per Amazon, realizzata nell'ambito di un contratto più ampio tra i due colossi ...