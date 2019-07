Alessandro Moggi paparazzato con la deputata Elvira Savino

people24.myblog

(Di giovedì 4 luglio 2019) Archiviata la storia d’amore con Raffaella Fico,si è fidanzato con la. Laè unadi Forza Italia.I due sono stati fotografati da “Diva e donna” durante una mini crociera sul mare di Capri a bordo di una barca dove, fra bagni al mare e qualche bibita per dissetarsi, non sono mancati baci appassionati sotto al sole. Dopo un lungo silenzio Raffaella Fico ha parlato della fine dell’amore con: “Sono single, e ora sto molto bene così – ha fatto sapere durante la trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora” – Ho lasciatoun po’ di mesi fa, non mi va di parlarne, fa parte del passato. Però vi posso dire una cosa. Che vicino a me ho bisogno di un uomo, di un uomo che mi faccia sentire donna, che si prenda le proprie responsabilità, nel concreto, che sia un uomo dal punto di vista sociale, sentimentale e, perché no, anche ...

tecnospazzola : @ClaudioMasini7 Più che rubare, diciamo che loro ebbero la fortuna di stare già nel giro di Alessandro Moggi, quind… -