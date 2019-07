Alda D’Eusanio si racconta e ci dà una grande lezione di vita

dilei

(Di giovedì 4 luglio 2019)D’Eusanio è un pezzo di storia della televisione italiana. Laureata in sociologia, giornalista, conduttrice, opinionista, un profilo Instagram che conta migliaia di follower, soprattutto una donna forte che parla quando ha qualcosa da dire e che ha capito il valore della. Quest’anno sei stata opinionista dell’Isola dei Famosi: come hai vissuto questa esperienza? Fare l’opinionista all’Isola mi ha permesso di avvicinare persone che non conoscevo. Come Alba Parietti che è molto diversa da come sembra: è buona, intelligente, attenta. Invece Alessia Marcuzzi è come appare: solare e buona. È stata un’esperienza positiva. Mi è dispiaciuto solo non poter intervenire quanto avrei voluto, perché è quello che deve fare un opinionista: intervenire. Dunque, rifaresti l’esperienza? Assolutamente sì. Sei stata opinionista anche a Live-Non è la ...

LucaNicotera : Sharon Osbourne è Alda D’Eusanio - pinoneforever : È passata Alda D'Eusanio ed ha detto farà bruschette ed affettati. #Pasqualozzi - lusurpateur_ : @corpocorrente Ne parliamo stasera al bar dell’hotel Locarno con Alda D’Eusanio, Myrta Merlino, Lucrezia Lante dell… -