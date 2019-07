Stefano De Martino in Rai, la benedizione di Maurizio Costanzo

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Dopo lunghi anni di gavetta a Mediaset, principalmente nei programmi di Maria De Filippi,Desembra aver trovato la sua isola felice nella seconda rete Rai, diventandone uno dei volti di punta, con l'approvazione diQuella che si aprirà tra poco più di due mesi sarà una stagione ricca di impegni perDe, che con l'arrivo di Carlo Freccero sembra essere diventato uno dei volti di punta del secondo canale di Rai2. La stagione che si è appena conclusa l'ha visto portare a casa risultati più che soddisfacenti all'esordio con Made in Sud, alla cui guida il ballerino è stato più che confermato anche per la prossima edizione.Dopo l'amore ritrovato con Belen Rodriguez,Desembra aver ingranato molto bene anche nel lavoro. Pare che il programma comico non sarà l'unico spettacolo dove lo vedremo alla conduzione. Al giovane ex allievo di Maria De Filippi sono stai affidati anche due importanti eventi musicali, il Festival di Castrocaro e La Notte della Taranta, che pare condurrà in coppia con sua moglie Belen. Se questi sono gli impegni ormai confermati diDeper la prossima stagione, c'è al vaglio anche un'altra importante sfida per il giovane conduttore. Nei corridoi di Viale Mazzini si parla della possibilità di affidare al ragazzo anche un programma quotidiano da collocare nel pomeriggio postprandiale degli italiani, prima del confermatissimo Detto Fatto. Il progetto è ancora segreto e non ci sono per ora ulteriori indizi, quel che sembra certo è cheDeabbia conquistato la fiducia dei vertici della tv di Stato...