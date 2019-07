Oliver in radio con il singolo “Un secondo d’ amore”

allmusicnews

(Di mercoledì 3 luglio 2019)incon il“Und’E’ in“UnAmore” il primodel giovane artista cosmopolita, su etichetta Zelda Music e distribuzione Believe Digital.in questo brano ci parla d’amore, di un amore cercato che non si sa se “sarà davvero” , ma che prende spazio, rompe la tristezza e diventa esaltante . E’ quello che accade a tanti ragazzi e ragazze della mia età: vorrebbero vivere storie intense ma anche romantiche, spesso però non lo esprimono perché la società impone altri modelli.Alessandro Kaufmann Nalin in arte,è un giovane artista poliedrico , dalla formazione musicale classica e pop. Ascolta vari generi musicali ( Ed Sheeran, Bruno Mars, Mickael Jackson) per poi passare al trap/hip pop (Drake, J Cole, Notorius B.I.G). E’ seguito dal Maestro Vince Tempera con cui sta sviluppando un ...

