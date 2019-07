Mad in USA | il 4 luglio su Spike canale 49 dtt due classici dei frateli Coen

NBA – Wade dà il benvenuto a Miami a Jimmy Butler : “non puoi vestire la maglia n°3 nè usare il mio arMadietto” : Dwyane Wade dà il benvenuto a Miami a Jimmy Butler: la leggenda degli Heat gli proibisce di usare la sua maglia e il suo armadietto! Jimmy Butler ha deciso di lasciare i Sixers e provare una nuova avventura in quel di Miami. L’ex stella di Philadelphia, nonostante l’ottima stagione pasata nella ‘Città dell’amore fraterno’, ha preferito cambiare aria, accordandosi per un quadriennale da 142 milioni di dollari. Butler sarà la stella della ...

Dazi - Coldiretti : Trump minaccia il 50% del cibo Made in Italy in USA : “Oltre la metà dei prodotti agroalimentari Made in Italy negli Stati Uniti rischia di essere colpito dai Dazi annunciati dall’amministrazione Trump“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti provocati dai nuovi Dazi annunciati da Washington nei confronti dei prodotti dell’Unione Europea. “Si tratta di un duro colpo per l’Italia che ha aumentato dell’11 % le esportazioni agroalimentari in Usa nel primo ...

Omicidio Ragusa - se Daniele Logli chiama la Madre : “Roberta” : Una pioggia di critiche ha continuato a inondare i social dopo l'intervista di Daniele e Antonio Logli, sull'Omicidio della madre Roberta Ragusa. Oggetto di dure critiche è stato il momento in cui Daniele si è riferito alla madre chiamandola Roberta e non mamma. Duro anche il commento di Maria Ragusa, la cugina di Roberta: "Eh cara cugina, la situazione si è ribaltata: sei tu che manchi. Basta che non ti sia rifatta una vita, il resto ci può ...

Trump concede una tregua parziale a Huawei : può tornare a comprare prodotti Made in USA - ma con limiti ben precisi : Il Presidente americano Donald Trump ha fatto un piccolo passo indietro sulla messa al bando di Huawei: in occasione del G20 di Osaka, in Giappone, ha dichiarato che le aziende statunitensi potranno continuare a vendere beni a Huawei, a patto che le “attrezzature non rappresentino un grosso problema di sicurezza nazionale”. In altre parole, significa che qualora determinati componenti non possano essere impiegati per attuare gravi minacce per il ...

Ragusa - la festa della Madonna delle Grazie : Prosegue, nel quartiere Ecce Homo, a Ragusa, la festa in onore della Madonna delle Grazie. Sino a lunedì 1 luglio il novenario

Paola Caruso : “Il padre di mio figlio è assente a causa di sua Madre - pagherà un conto salato” : Paola Caruso sta crescendo da sola il figlio Michele. Sui social accusa il suo ex Francesco Caserta di averli abbandonati per compiacere la madre. “Non vedo l'ora che gli arrivi il conto e sarà molto molto salato” scrive la showgirl, prefigurandosi il momento del confronto finale con il suo ex compagno.Continua a leggere

ATP Eastbourne – Taylor Fritz si prende il titolo - battuto in finale Querrey in un derby Made in USA : Il tennista numero 42 al mondo vince il derby con Querrey, superandolo con il punteggio di 6-3, 6-4 Taylor Fritz trionfa nel “Nature Valley International”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 684.080 euro e disputato sui campi in erba di Eastbourne. Il tennista statunitense si impone in finale sul connazionale Sam Querrey, stendendolo con il punteggio di 6-3 6-4 al termine di un match dominato fin dalle prime battute ...

A Cuba tornano le navi russe. Gli Usa : “Un aiuto a Maduro” : Nuovi elementi di tensione sono destinati a raffreddare i rapporti tra Stati Uniti e Russia, nonostante le prove di riavvicinamento tentati negli ultimi vertici internazionali. Ultima in ordine di tempo riguarda l’approdo di un’unità da guerra della Russia a L’Avana lunedì. Si tratta della nave Gorshkov, fregata multiruolo all’avanguardia dotata di...

Una vita - anticipazioni spagnole : Blanca prova pietà per la Madre rinchiusa in manicomio : Continua l'appuntamento con la soap opera ideata da Aurora Guerra, 'Una vita' che riesce ad attirare una fetta importante di pubblico curioso di conoscere i cambiamenti presenti intorno ai personaggi principali. Le anticipazioni spagnole delle puntate di Una vita svelano che i sospetti di Blanca riguardo alla presunta morte del piccolo Moises si dimostreranno fondati. Sarà evidente lo zampino di Ursula che si è impossessata del bambino e la ...

Madre lascia morire i 3 figlioletti tra escrementi e sporcizia - assolta dall’accusa di omicidio : Ha lasciato morire di fame e stenti i suoi tre figlioletti più piccoli di appena pochi mesi abbandonandoli al loro destino in una casa degli orrori piena di escrementi e sporcizia, per questo è stata arrestata e processata ma la 35enne statunitense Erika Murray è stata assolta dall'accusa di omicidio di secondo grado. La donna era stata arrestata a Blackstone, nello stato del Massachusetts, nell'agosto 2014, quando la polizia ha scoperto ...

Sembri Alda D'Eusanio! Maddalena Corvaglia diventa mora : L’ex velina bionda di Striscia la Notizia ha pubblicato un post sui social dove si mostra con una parrucca mora. L’opinione dei suoi follower sul momentaneo cambiamento è esilarante e lei si diverte. Maddalena Corvaglia ha catturato l’attenzione dei suoi fan ancora una volta. Stavolta, però, le pose sexy e il fisico sensuale non c’entrano niente. L’ex velina bionda ha attirato l’interesse dei suoi follower pubblicando una ...

In 100 a Lampedusa con il vecchio trucco della "nave Madre". I migranti lasciati in mare dagli scafisti su barchini. Sea Watch 3 : appello all'Olanda : Valentina Raffa Non c'è pace per l'Hotspot di Lampedusa. Gli ospiti vanno e vengono ogni giorno. E in meno di 24 ore, dopo l'ingresso di 45 immigrati giunti autonomamente nei pressi dell'isola siciliana, sono arrivati altri 100 nuovi ospiti, che si sono affidati al vecchio metodo dei viaggi su una grande nave, in grado di effettuare la traversata dalle coste libiche a quelle siciliane. Gli scafisti della nave «madre», in questo caso ...

