Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tim Gajser allunga in testa - +33 su Cairoli : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Mondiale Motocross MXGP 2019 - la graduatoria dopo il GP di Germania : Gajser allunga in testa - +83 su Cairoli : Tim Gajser approfitta al meglio dell’assenza di Tony Cairoli nel GP di Germania 2019 e allunga in testa alla Classifica del Mondiale Motocross MXGP 2019. Lo sloveno ha infatti vinto gara-1 e gara-2, ora vanta addirittura 83 punti di vantaggio sul siciliano che si è chiamato fuori a causa di un infortunio, il centauro della Honda ha operato uno strappo importante nella corsa verso il titolo iridato. Di seguito la Classifica generale del ...

Classifica Mondiale Motocross MXGP 2019 - la graduatoria dopo il GP di Germania : Gajser allunga in testa - +58 su Cairoli : Tim Gajser approfitta al meglio dell’assenza di Tony Cairoli nel GP di Germania 2019 e allunga in testa alla Classifica del Mondiale Motocross MXGP 2019. Lo sloveno ha infatti vinto gara-1 e ora vanta addirittura 58 pundi di vantaggio sul siciliano che si è chiamato fuori a causa di un infortunio, il centauro della Honda ha operato uno strappo importante nella corsa verso il titolo iridato. Di seguito la Classifica generale del Mondiale ...

