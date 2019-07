Carola Rackete | l’Anm | “Quando un provvedimento è sgradito a Salvini i magistrati sono

Sea Watch 3 - per Carola Rackete non è finita : "Telefonata sospetta" - si apre un altro fronte : Non è ancora finita per Carola Rackete, che dovrebbe temere una seconda inchiesta, quella sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per il recupero dei migranti al largo della Libia. A confermarlo è lo stesso procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio: "Finora non abbiamo rilevato la p

Sea Watch3 - Carola Rackete e ToyStory4 : storie di coraggio e libertà : Mentre la SeaWatch3 guidata dalla sua capitana Carola Rackete approdava nel porto di Lampedusa, noi festeggiavamo l’ultimo giorno di asilo del mio piccolino grande: un piccolo paradiso, circondato da un enorme inferno. Ma oramai Il divario fra come il mondo è e come dovrebbe essere sta diventando incolmabile ed è per questo che è necessario, oggi più che mai, continuare e resistere e raccontare ai bambini le gesta favolosa di donne e uomini ...

Carola Rackete e Sea-Watch - così il gip smonta il Decreto sicurezza : "Non può essere applicato a chi salva naufraghi" : Primo giorno in libertà per Carola. Nelle tredici pagine del provvedimento il giudice spiega che "una nave che soccorre migranti non può essere giudicata offensiva per la sicurezza nazionale e il comandante di quella nave ha l'obbligo di portare in salvo le persone soccorse".

Sea Watch 3 - Carola Rackete esulta dopo la liberazione : fa la morale all'Italia - sfregio alle nostre leggi : Subito libera, Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3 libera di farsi beffa delle leggi italiane e di speronare le motovedette della Guardia di Finanza: il gip di Agrigento, infatti, ha annullato i provvedimenti restrittivi. Per la Rackete, insomma, prima notte in libertà. La capitana tedes

J-Ax si schiera con Carola Rackete - il duro attacco a Salvini : “I nazisti rispettavano le leggi… non significa che fossero giuste” : Il rapper J-Ax dal palco del Bologna Sonic Park ha ribadito il suo appoggio a Carola Rackete, la capitana della nave ong Sea Watch 3 attaccando il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Sea Watch, il gip libera Carola Rackete: “Ha agito in adempimento di un dovere”. Salvini: “Mi vergogno per magistrati” L'articolo J-Ax si schiera con Carola Rackete, ...

Carola Rackete torna libera - Salvini : “Sentenze così vanno contro l’Italia. Finché farò il ministro io non mollo” : “Finché sarò ministro dell’Interno io vado avanti, non mollo, sentenze come queste vanno contro l’Italia mi impongono di lavorare ancora di più”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook. L'articolo Carola Rackete torna libera, Salvini: “Sentenze così vanno contro l’Italia. Finché farò il ministro io non mollo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

La comandante della Sea Watch Carola Rackete è di nuovo libera : Una manifestazione a sostegno della scarcerazione di Rackete organizzata a Colonia (foto: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images) Carola Rackete, il capitano della Sea Watch 3 che nei giorni scorsi aveva forzato il blocco navale, violando le norme del decreto sicurezza bis, ed era finita agli arresti domiciliari, è tornata in libertà. Il giudice per le indagini preliminari di Agrigento Alessandra Vella non ha convalidato ...

Sea Watch 3 - l'armatore di Mediterranea : "Matteo Salvini odia Carola Rackete perché è donna" : Sul caso Sea Watch 3 e su Carola Rackete, di parole, commenti e opinioni, in questi giorni ne abbiamo sentiti tanti. Tantissimi. Ma uno dei più sorprendenti, in negativo, è quello dell'armatore della ong Mediterranea, Alessandro Metz, il quale parla a margine di un evento a Milano. E, in buona sosta

Stasera Italia - Vittorio Sgarbi con Carola Rackete? "A favore di una umanità debole" : Un Vittorio Sgarbi che, forse, non ti aspetti, quello che si palesa in studio a Stasera Italia, su Rete 4. Uno Sgarbi non così favorevole al pugno di ferro sul tema dell'immigrazione. Si parte dall'ipotesi circolata negli ultimi giorni, ossia quella di costruire un muro "alla Orban" al confine con l

Carola Rackete - è giallo sulla foto segnaletica : Roberto Vivaldelli Sui social è circolata la foto segnaletica della comandante della Sea Watch 3, arrestata a Lampedusa. Ma nessuno sa chi l'ha diffusa È giallo sul caso della foto segnaletica della comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete, sul quale sta già indagando la Procura di Agrigento. Nella foto, circolata sui social e sul web, si vede infatti Carola Rackete seduta nella postazione della fotosegnalazione, con un agente di ...

Sea Watch 3 - Carola Rackete non sarà espulsa : i magistrati con la comandante - quanto resta in Italia : Toghe scatenate contro Matteo Salvini e in difesa di Carola Rackete sul caso Sea Watch 3. Non soltanto l'annullamento dei domiciliari disposto dal gip di Agrigento. Già, perché secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la Rackete non verrà neppure espulsa. Alle 20.50 di martedì sera, Salvini av

Sea Watch - Carola Rackete libera - il gip non convalida l'arresto : Sea Watch, Carola Rackete libera, il gip non convalida l'arresto Il prefetto di Agrigento ha disposto nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera Parole chiave: Carola_Rackete ...

Sea Watch - Carola Rackete torna in libertà : Carola Rackete è tornata in libertà. L’impianto accusatorio è stato smontato, punto per punto, dal Gip di Agrigento, che non ha convalidato l’arresto della capitana della Sea Watch che, forzando il divieto, ha condotto la nave nel porto di Lampedusa, per permettere ai 40 migranti a bordo di sbarcare. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, il suo vice Salvatore Vella e il pubblico ministero Gloria Andreoli avevano chiesto la convalida ...