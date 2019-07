oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2019)è reduce dal quarto posto nel GP d’Olanda, il forlivese non è riuscito a brillare ad Assen e ora si trova a 44 punti di distacco da Marc Marquez, leader del Mondiale. Il centauro della Ducati si sta preparando per il GP diche andrà in scena nel weekend al Sachsenring, uno dei circuiti preferiti da Marquez che cercherà un’altra vittoria per allungare definitivamente in testa alla classifica generale prima delle vacanze estive. La pista teutonica non è una delle preferite da parte del forlivese che ha analizzato la situazione alla vigilia dell’evento: “La configurazione del tracciato nonparticolarmente la nostra moto ma le gomme giocano spesso un ruolo chiave nell’esito della gara. Non mi aspetto sia facile battere i nostri avversari, e non solo Marquez, perché probabilmente anche le Yamaha e le Suzuki saranno ...

OA_Sport : Andrea Dovizioso MotoGP, GP Germania 2019: “Il circuito non ci favorisce, sarà difficile: ci aspetta una sfida” - dianatamantini : MOTOGP - Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci verso la sfida al Sachsenring. Circuito forse non così adatto alla Desm… - corsedimoto : MOTOGP - Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci verso la sfida al Sachsenring. Circuito forse non così adatto alla Desm… -