7 segnali che lui è troppo pieno di sé per una relazione

(Di mercoledì 3 luglio 2019) È più interessato al vostro lavoro che a voiSi aspetta sempre qualcosa in più"Io" prima di "noi"Il vostro successo non deve metterlo nell'ombraNon chiede mai: "Come è andata la giornata?"Ha sempre ragioneDovete pregarlo per fare qualcosa che voleteBello, intelligente, carismatico… ma è davvero capace di amare in modo incondizionato? Spesso i narcisi e gli egoisti hanno poca empatia e mettono il partner in secondo piano. Se per voi avere una persona incapace di ascoltarvi quando avete un problema, che vuole sempre avere ragione o che fatica a considerare la vostra essenza rispetto alla vostra carriera è un problema, allora, forse, stare con un uomopreso da se stesso non fa per voi. Più che essere gelose di altre donne, dovrete prendere atto che la sua vita, il suo lavoro, i suoi desideri e i suoi programmi vengono prima di voi. E che difficilmente il vostro lui sarà in grado di ...

