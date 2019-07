Traghetto Egnazia della Grimaldi in avaria | panico A bordo due di Repubblica | Se

liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) È ripartita ed è in navigazione verso Catania, dove conta di attraccare intorno alle 18, la, la navecompagniarimasta ferma per ore in mare aperto al largoCalabria dopo essere partita da Salerno. I 250 passeggeri a, tra cui molti bambini e due giornalis

_mau_ra : RT @MovArtCinecitta: 'Se fossimo stati #migranti su un barcone, i soccorsi sarebbero arrivati subito' Così si sono espressi i passeggeri d… - LauraSganzerla : RT @ultimenotizie: Il traghetto Egnazia, con 250 persone a bordo, partito da #Salerno e diretto a #Catania, è fermo dalla notte in mare. Lo… -