Rischio caldo record cinque volte più alto causa cambiamento clima

Cambiamenti climatici - Rischio caldo record cinque volte più alto : “Senza azioni urgenti - in Francia temperature fino a +50°C entro la fine del secolo” : L’aumento della “concentrazione di gas serra nell’atmosfera provoca temperature record superiori di 2°C, invece di 1°C senza cambiamento climatico. Ciò vuol dire che un evento meteo si aggiunge ad una tendenza climatica la cui frequenza aumenta”, spiega François-Marie Breon, ricercatore francese dell’Institut Pierre-Simon Laplace, citato da Le Figaro. Secondo i ricercatori, questa tendenza alle ondate di caldo è ...

Ondata di Caldo a Bolzano - Protezione Civile : allerta per Rischio incendi boschivi : “Il grande Caldo anomalo di questi giorni supportato da vento da sud richiede una particolare attenzione nell’uso di fiamme libere in prossimità dei nostri boschi“. Così Mario Broll, direttore della Ripartizione provinciale foreste, mette in guardia sulla correlazione fra temperature elevate e rischio incendi. La legge provinciale sulle foreste stabilisce in Alto Adige il divieto generalizzato di accendere fuochi ad una distanza ...

Il caldo africano abbatte numerosi record in Francia : +42° a Grospierres - oggi a Rischio il primato assoluto del Paese [DATI] : L’ondata di caldo africano sta buttando giù record su record in Francia, tanto che non aveva mai fatto così caldo in un giorno di giugno nel Paese. Mentre l’Esagono subisce gli effetti del caldo estremo, diversi record, compresi molti relativi alla terribile ondata di caldo del 2003, sono crollati nella giornata di ieri, giovedì 27 giugno. Lo conferma anche il picco di consumazione elettrica estiva raggiunto ieri con 59.436 megawatt (per avere ...

Caldo - venerdì il giorno peggiore : 20 città a "Rischio per la salute" : Temperature ancora in rialzo sull'Italia: valori elevati fino a 40° si registreranno nella pianura del Piemonte e sulle aree...

Bollino rosso caldo 2019 : temperature e città a Rischio. I giorni : Bollino rosso caldo 2019: temperature e città a rischio. I giorni Giovedì 27 giugno 2019, giornata record per quanto riguarda le temperature: arriveranno a sfondare quota 40 gradi. Non ci sarà scampo alla morsa del caldo da un punto all’altro dello Stivale: un’ondata di calore del genere non si abbatteva sul nostro paese da almeno 100 anni; è più forte persino di quella memorabile dell’estate 2003. Le città da Bollino rosso ...

Ondata di caldo africano - a Rischio i record di tutti i tempi in Francia : domani previsti picchi di +44-46°C! : Siamo ormai nel pieno di questa Ondata di caldo africano destinata ad entrare nella storia. In Germania è già caduto il primo record: nuova temperatura più alta registrata nel mese di giugno con i +38,6°C di Coschen. In Italia, il Brennero ha toccato i +31°C ieri, temperatura mai raggiunta prima al valico. Ma è la Francia, dove già sono state registrate 3 vittime, il focus di questa Ondata di caldo estrema. Nelle zone meridionali del Paese, ...

Dopo il grande caldo Rischio violenti temporali al Nord : La grande ondata di caldo in atto su Europa e Centro-Nord Italia (oggi il giorno più caldo) è destinata ad attenuarsi nel fine settimana, anche se continueremo ad avere temperature comunque elevate...

Meteo - Cia Padova : il caldo mette a Rischio frutta - mais e orticole : Dopo un mese di pioggia incessante e asfissia per le coltivazioni, l’agricoltura Padovana è minacciata dal caldo anomalo annunciato a partire dalle prossime ore. La colonnina del mercurio salirà di oltre 12 gradi sopra la media stagionale, e a soffrire maggiormente di una calura a dir poco eccessiva, saranno frutta, verdura, e mais. Gli imprenditori agricoli della Cia -Agricoltori italiani di Padova sono in stato di allarme e, tra la pioggia di ...

Caldo : Cia Padova - mette a Rischio frutta - mais e orticole : Padova, 26 giu. (AdnKronos) - Dopo un mese di pioggia incessante e asfissia per le coltivazioni, l’agricoltura Padovana è minacciata dal Caldo anomalo annunciato a partire dalle prossime ore. La colonnina del mercurio salirà di oltre 12 gradi sopra la media stagionale, e a soffrire maggiormente di u

Caldo : Cia Padova - mette a Rischio frutta - mais e orticole (2) : (AdnKronos) - E le orticole? “C’è un forte calo nella produzione di zucchine e pomodori – racconta l’imprenditore agricolo Davide Russo, che coltiva biologico ai piedi dei Colli Euganei -. Quest’anno, tra la pioggia di maggio e il Caldo incredibile di questi giorni, la mia produzione è scesa del 40%

Ondata di caldo africano : +40°C in diverse località della Sardegna - solo 5 comuni sotto i +30°C. Alto Rischio incendi : Giornata da bollino rosso in Sardegna per caldo, afa e rischio elevato di incendi. L’allerta della Protezione civile, in vigore fino alla mezzanotte di giovedì 26 giugno, trova conferma nei valori registrati in diverse località dell’isola, dove il termometro è schizzato alle stelle. Il record assoluto di caldo, segnalato dalle stazioni dell’Arpas, e’ stato raggiunto a Palmas Arborea (Oristano): qui la colonnina di ...

Caldo africano in arrivo - un milione di cani a Rischio : ecco le regole da seguire per proteggerli : In questi giorni è prevista una forte ondata di Caldo e con le temperature che arrivano a quaranta gradi occorre tutelare la salute dei cani da quelli che comunemente vengono chiamati colpi di Caldo. Sono oltre un milione gli animali a rischio ed in particolare i cani molossoidi. ecco alcuni consigli da seguire per evitare danni ai nostri amici a quattro zampe e non solo. LE regole DA seguire 1 – Non lasciate mai un animale incustodito ...

Caldo africano in arrivo - cardiopatici a Rischio : la disidratazione “può anche causare danni neurologici” : Caldo e afa non sono certamente alleati dei cardiopatici: per affrontare le alte temperature è necessario rispettare alcuni accorgimenti, dalla gestione delle terapie al cambiamento dell’alimentazione, secondo il professor Paolo Della Bella, primario dell’Unità operativa di Aritmologia ed Elettrofisiologia cardiaca dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Il nostro organismo è regolato dal meccanismo fisiologico di termoregolazione, ed il ...