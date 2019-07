L' irresponsabile gioco di equivoci sulla procedura d' infrazione

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) Siamo alla seconda retromarcia sul deficit. Dal 2,4% del balcone settembrino al 2,04% di fine novembre e di nuovo dal 2,4% del Def di aprile al 2,04% di questo inizio luglio.È del tutto evidente che, secondo l’aurea regola del “non c’è due senza tre”, il prossimo autunno avremo la terza retromarcia.Diversamente, scatterà ladi, perché è evidente che l’Europa non intende derogare minimamente all’impegno concordato con l’Italia lo scorso dicembre che prevedeva e prevede tuttora il 2% sul 2019, l’1,8% sul 2020, eccetera.Oggi lo sta facendo rispettare alla virgola sul 2019, tra qualche settimana al massimo lo farà rispettare sul 2020. E del resto il Premier Conte, nella sua lettera alla Commissione Ue di giugno, ha ribadito per iscritto l’impegno dell’Italia a ...

