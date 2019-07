I consumi che cambiano |  l’Italia fragile dei prodotti «senza»

EcoFuturo 2019 - bioplastiche e fontanelle per ridurre la plastica : “consumiamo 1 milione di bottiglie al secondo” : Al via la sesta edizione del festival EcoFuturo, un’occasione per parlare di clima e ambiente e presentare le tecnologie più avanzate in questi settori. Ma non si tratta di una semplice fiera, EcoFuturoè il luogo di incontro tra chi crede in un futuro ecosostenibile. Inventori ed eco invenzioni si distinguono per innovazione e altissima sostenibilità ambientale. Un festival dove non si parla solo di tecnologia. Ma di tecnologia etica (EcoFuturo ...

EcoFuturo 2019 - bioplastiche e fontanelle per ridurre il consumo di plastica : “consumiamo 1 milione di bottiglie al secondo” : Al via la sesta edizione del festival EcoFuturo, un’occasione per parlare di clima e ambiente e presentare le tecnologie più avanzate in questi settori. Ma non si tratta di una semplice fiera, EcoFuturoè il luogo di incontro tra chi crede in un futuro ecosostenibile. Inventori ed eco invenzioni si distinguono per innovazione e altissima sostenibilità ambientale. Un festival dove non si parla solo di tecnologia. Ma di tecnologia etica (EcoFuturo ...

Digital News Report 2019 - dimmi che notizie consumi e ti dirò chi sei : Pubblicato nei giorni scorsi il Digital News Report 2019, alla sua ottava edizione annuale, elaborato dal Reuters Institute for the Study of Journalism dell’Università di Oxford. Lo studio analizza diffusione, consumo e tendenze dei media in 38 paesi di quattro continenti con sondaggi ed interviste a più di 75000 persone. Oltre che un articolato strumento di analisi tecnica del settore, il documento appare come un’istantanea del nostro villaggio ...

Produzione e consumi di birra : è boom in Italia. E anche le semine di orzo crescono : Il 2018 è stato un anno particolarmente intenso per il settore della birra. Secondo i dati di Assobirra infatti, sono cresciuti sia la Produzione che i consumi pro-capire. E questo incremento ha funto da traino anche per le semine di orzo, aumentate a loro volta.I dati su Produzione e consumiPartiamo dai dati. L'Assobirra, l'associazione che rappresenta i maggiori produttori italiani e il 90% della Produzione, ha evidenziato un incremento del ...

Motori – Volkswagen T-Cross 1.6 TDI : neopatentati - consumi e prezzo - tutto quello che c’è da sapere sul piccolo diesel [FOTO] : A un mese dal suo arrivo sul mercato italiano, la gamma della T-Cross si completa con un motore diesel 1.6 TDI da 95 CV disponibile con cambio manuale o automatico DSG Con i suoi 4,11 metri di lunghezza, questo City SUV è il modello più compatto della T-Family, la gamma di SUV e crossover Volkswagen costituita inoltre da T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace e Touareg. Il suo design distintivo, dal carattere forte, si sposa a proporzioni ...

Italiani in testa nei consumi di frutta e verdura in Europa – infografiche : Italiani in testa nei consumi di frutta e verdura in Europa – infografiche Forse pochi se lo aspettavano, e probabilmente è una statistica che poco si applica ai periodi festa come quello imminente. Tuttavia secondo Eurostat è così. Gli Italiani sono tra quelli più attenti al consumo di alimenti sani come frutta e verdura. In particolare sono primi per quanto riguarda la frutta. Il 44,8% dei nostri connazionali la consuma tutti ...

L’alba di una nuova generazione : computer super veloci a zero consumi grazie alle memorie magnetiche : Uno scorcio di futuro, nella ricerca pubblicata sulla rivista “Nature“, che potrebbe rappresentare il cuore di una nuova generazione di computer a risparmio energetico. grazie a questi nuovi dispositivi potremo avere computer velocissimi, per mezzo di innovative memorie magnetiche a zero consumi di energia, ed alimentate dalla luce infrarossa. I nuovi dispositivi sono stati ideati nella ricerca condotta dalle università di Lancaster, ...