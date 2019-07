Catania | inchiesta sui concorsi truccati | si dimette il rettore Francesco Basile

Si è dimesso il rettore dell’università di Catania - sospeso per l’inchiesta sui concorsi truccati : Il rettore dell’università di Catania Francesco Basile si è dimesso per l’inchiesta della procura di Catania sui concorsi universitari truccati. Venerdì scorso Basile era stato sospeso dal suo incarico come misura cautelare: è accusato di aver partecipato alla manipolazione di 27 concorsi

La procura di Catania apre un'inchiesta su Realiti : Dopo le polemiche, l’inchiesta. È nell’occhio del ciclone “Realiti”, la trasmissione di Rai2 condotta da Enrico Lucci. La procura di Catania ha aperto un’inchiesta, al momento senza indagati, sulla prima puntata dello show andata in onda il 5 giugno.Il procuratore aggiunto del capoluogo etneo, Carmelo Petralia, ha assegnato le indagini alla Polizia Postale, che ora dovrà acquisire i video della ...

Migranti : il gip di Catania archivia l'inchiesta sulla nave Open Arms : Accogliendo la richiesta della procura, il gip del tribunale di Catania ha archiviato la posizione del comandante Marc Reig Creus e del capo missione Ana Isabel Montes Mier della nave dell'Ong spagnola Proactiva Open Arms indagati per associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina per lo sbarco a Pozzallo (Ragusa), nel marzo 2018, di 218 Migranti soccorsi al largo della Libia. Resta pendente alla procura di Ragusa il ...

