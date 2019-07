Caserta | sei rapine in una notte | è caccia alla banda di ladri d’appartamento

ilgiornale

(Di martedì 2 luglio 2019) Ignazio Riccio Un’escalation criminale che sta mettendo a dura prova i residenti. In molti casi, i rapinatori, che si muovono in gruppi di cinque uomini, si sono introdotti addirittura nelle stanze da letto dei proprietari degli immobili Seimessi a segno in una sola. Unadi malviventi di San Marco Evangelista, nelno, ha fatto razzie in diversi appartamenti del piccolo centro in provincia di, stabilendo un piccolo record. Tra via Mazzini e via Rampi, tra le tre e le quattro di, sono state “visitate” e ripulite sei case. Un’escalation criminale che sta mettendo a dura prova i residenti, sempre più in balia deinotturni. In molti casi, i rapinatori, che si muovono in gruppi di cinque uomini, si sono introdotti addirittura nelle stanze da letto dei proprietari degli immobili, dopo averli narcotizzati, per cercare oggetti preziosi e ...

corrierece : Dramma a Caserta. Addio Pietro: 'sei stato un grande sulla Terra e lo sarai anche in Paradiso' - -… - VincenzoVitale_ : @gianlucaaltamur Ah, non va più bene, mo? Sei tu che difendi Salvini e dici che la provinicia di Caserta è tutta be… - minimibotha : @Cristiano sei un grande campione forza ronaldo sono un tuo tifoso da Caserta -