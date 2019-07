Alessandro Baricco | The Headmaster’s Game

wired

(Di martedì 2 luglio 2019) Pubblichiamo un estratto dal numero dell’estate 2019 di Wired, dedicato a come la tecnologia e il digitale stanno cambiando la nostra vita.ha da poco superato i sessant’anni, eppure è l’unico intellettuale italiano ad avere scritto un libro sulla tecnologia e sui nostri tempi. Anzi, Thenon parla della tecnologia, ma di come tramite la tecnologia sia cambiata radicalmente la cultura negli ultimi decenni. Ilè questo: lo spazio connesso nel quale ci muoviamo oggi, dove sono saltate le vecchie gerarchie e la conoscenza si diffonde in posti nuovi, con forme e logiche nuove rispetto al modo in cui il sistema aveva funzionato per secoli. Sopra all’ingresso della Scuola Holden, cheha fondato 25 anni fa a Torino, c’è scritto “Contemporary Humanities”: sull’essere umanisti sarebbero d’accordo tutti i suoi colleghi, ma sulla contemporaneità ci ...

