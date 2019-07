Wimbledon – Esordio in scioltezza per Svitolina | Gavrilova ko in due set

Wimbledon – Coric annuncia il forfait : cambia l’avversario di Berrettini all’esordio : cambia menti nel tabellone di Wimbledon : Coric annuncia il forfait , nuovo avversario per Berrettini all’esordio Manca sempre meno al terzo Slam della stagione di tennis. Lunedì 1 luglio inizierà ufficialmente Wimbledon , con i primi turni sui campi in erma dell’All England Lawn Tennis Club. Occhi puntati sui tennisti italiani che cercheranno di far bene in Inghilterra. Alla vigilia dell’esordio ecco arrivare una novità ...

Wimbledon 2019 - il sorteggio degli italiani : urna ostica per gli azzurri - esordio sulla carta agevole per Matteo Berrettini : urna ostica per i colori azzurri quella di Wimbledon: il terzo Slam stagionale riserva esordi abbastanza complessi per la maggior parte degli italiani impegnati sull’erba inglese. Nel tabellone maschile non è certo fortunato Fabio Fognini, numero 12 del tabellone, che pesca subito lo statunitense Frances Tiafoe, mentre va meglio a Matteo Berrettini, numero 17 ed autore finora di un’ottima stagione sull’erba, opposto al moldavo ...