Scatta l' allarme trombe d' aria E la ' colpa' è del caldo africano

Cortina - esplosione di reperti bellici provoca incendio : Scatta l'allarme : Luca Sablone Il rogo si è esteso per circa 5.000 metri quadrati: non si esclude assolutamente una replica dell'evento. L'Assessore avverte: "Non avvicinatevi" Un incendio si è sviluppato nell'area di Cortina, sopra il Rifugio Ospitale vicino a Cimabanche. Ad annunciarlo è stato Gianpaolo Bottacin, Assessore alla Protezione Civile del Veneto: "Stiamo intervenendo con tutti i mezzi regionali, con i volontari antincendi boschivi di ...

Incendi - Scatta l’allarme in Emilia Romagna : In Emilia-Romagna scatta da lunedì 1 luglio la fase di attenzione per gli Incendi nei boschi, così come prevede l’apposito piano regionale. Lo segnala la Regione specificando che l’attenzione, in base all’eventuale peggioramento delle condizioni metereologiche, può trasformarsi, in accordo con le istituzioni interessate e il volontariato, in ‘stato di grave pericolosità’ con divieto assoluto di accendere fuochi o uso di ...

Scatta l’allarme - frana minaccia di abbattersi sulla A5 Torino-Aosta : chiusi 18 km di autostrada : Scatta l’allarme sull’autostrada A5 Torino-Aosta per una frana in località Chiappetti a Quincinetto: il movimento franoso è monitorato da sensori, e sono stati questi a segnalare un pericoloso scivolamento a valle. Per tale motivo Ativa, che gestisce il tratto della A5, ha chiuso l’autostrada in entrambe le direzioni, ben 18 km tra i caselli di Ivrea e Pont-Saint-Martin. Sono possibili disagi per la viabilità locale di Ivrea e ...

Integratore alla curcuma a rischi epatite - Scatta l'allarme : ecco il prodotto interessato : Aumentano ancora le segnalazioni di casi di epatite colestatica acuta collegate al consumo di integratori a base di curcuma. "Siamo arrivati a 22 pazienti, con un piccolo rallentamento nelle segnalazioni. Nell'80% dei casi si tratta di donne". A fare il punto per l'Adnkronos Salute è Marco Silano, d

Giappone - Scatta l’allerta tsunami. L’allarme dopo sisma magnitudo 6.8 : In Giappone è stato diffuso un allarme tsunami dopo il potente terremoto che ha colpito il Paese. L’epicentro del terremoto in mare ha innescato L’allarme tsunami. Il sisma è stato registrato nel Giappone settentrionale alle 21.22 locali – le 15.22 in Italia – con epicentro nella prefettura di Niigata. Lo ha reso noto la Japan meteorological agency (Jma) che ha lanciato l’allarme tsunami, misurando l’intensità della ...

Salsicce con la salmonella - Scatta il ritiro : allarme del ministero - quale prodotto evitare : Un richiamo di un lotto di Salsicce a marchio FBM imposto dal ministero della Salute per la presenza di salmonella. Il prodotto interessato dal richiamo viene venduto sfuso. Per identificarlo, dunque, è fondamentale fare riferimento al numero di lotto, che è 33491, e alla data di scadenza, che cade

Velivolo perde i contatti. Scatta l'allarme in volo : il caccia deve intercettarlo : Claudio Cartaldo Il Boeing 737 della Lauda Air perde i contatti. Intercettato da un caccia Eurofighter F-200 dell'Aeronautica militare Un altro caso, questa volta nei cieli del lago di Garda. Un Velivolo che non rispondeva alla torre di controllo è stato intercettato da un caccia F-2000 Eurofighter dell'Aeronautica Militare. Il caccia è decollati dalla base militare di Istrana, in provincia di Treviso. Lì ha sede il 51esimo Stormo ...

Allerta Caldo - Scatta l’allarme del Ministero della Salute : nel weekend 2 città da “bollino arancione” : Pubblicato il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute: per la prima volta quest’anno in due città italiane domenica 9 sarà in vigore l’Allerta 2 (“bollino arancione”), con condizioni meteo con potenziali effetti negativi sulla Salute della popolazione, in particolare dei sottogruppi più a rischio. In altre 9 delle 27 città oggetto di monitoraggio, sarà invece in vigore l’Allerta livello 1 ...

Monza - allarme dengue : Scattato piano di disinfestazione straordinaria : Gabriele Laganà L’allarme è scattato lo scorso sabato dopo che una donna si è recata nell’ospedale San Gerardo con i sintomi della febbre tropicale. Ieri è stata eseguita un’operazione straordinaria di disinfestazione in tutta l’area compresa nel raggio di 200 metri intorno a Via Dante A Monza è scattato l’allarme per la febbre dengue. Secondo quanto riporta Il Giorno, nel pomeriggio di ieri è stato dato il via ad un’operazione ...

Meteo - è subito allarme caldo : Scatta il bollino rosso per il weekend - oltre +40°C al Centro/Sud! : Meteo – Dopo il freddo e le piogge eccezionali del mese di Maggio concluso la scorsa settimana con anomalie termiche negative senza precedenti negli ultimi decenni (attendiamo i dati ufficiali), questo Giugno è iniziato all’insegna del gran caldo nel Nord Italia dove ieri le temperature hanno raggiunto addirittura +32°C nel cuore delle Alpi, ad Aosta e Bolzano. Ha fatto ancora più caldo in Europa, con +33°C a Parigi e +35°C a Potsdam ...