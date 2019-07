Ora le fanno fare pure un programma Pamela Prati | si scopre tutto Ecco dove la vedremo

Fanno sex Orale e lei muore! Lui viene condannato a 18 anni per omicidio : L'uomo è stato accusato di aver ucciso la compagna e di aver provato a far credere che fosse solo un incidente erotico. noadsense "Stavamo facendo sex orale e lei è morta". Robert Simpson-Scott ha raccontato alle forze dell'ordine che la sua compagna era morta proprio durante un rapporto orale. Ma la sua versione non ha convinto, da subito, gli inquirenti. L'uomo, infatti, è stato accusato di aver ucciso la fidanzata Sally ...

Mara Venier a Io e Te spiazza Diaco : “Non so perché mi fanno lavOrare” : Mara Venier a Io e Te: “Non mi piace nulla di me, non capisco perché mi fanno lavorare” Mara Venier ha sorpreso non soltanto Pierluigi Diaco, ma anche gli spettatori di Io e Te che si aspettavano un’altra intervista (quella di Enrico Lo Verso il quale ha dato forfait). La zia Mara ha voluto fargli una sorpresa a Io e Te dove si è raccontata in una lunga e onesta intervista dove ha anche spiazzato Diaco con una dichiarazione: ...

Calcio femminile - ancOra frasi shock del telecronista : “Le calciatrici sono brutte. Mi fanno schifo pure i maschi che si fanno la coda” : Sergio Vessicchio, telecronista e giornalista campano, è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente. Vessicchio è finito al centro delle polemiche per aver insultato il guardalinee Annalisa Moccia colpevole, secondo lui, di essere un arbitro donna che dirigeva una gara maschile. Il telecronista ha parlato del Mondiale femminile di Calcio, ma non solo. AFP/LaPresse Sul Mondiale di ...

Sergio Vessicchio colpisce ancOra : “Calcio femminile è una bufala - i calciatori con la coda mi fanno schifo” : Sergio Vessicchio, telecronista e giornalista campano, è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente. Vessicchio è finito al centro delle polemiche per aver insultato il guardalinee Annalisa Moccia colpevole, secondo lui, di essere un arbitro donna che dirigeva una gara maschile. Il telecronista ha rincarato la dose con nuove dichiarazioni shock e sessiste, parlando del ...

Gianni MOrandi - i fan gli fanno gli auguri per l’onomastico ma lui rivela : “Non mi chiamo così” : Gianni Morandi non si chiama Gianni. E nemmeno Luigi o Giovanni, come lui stesso ha rivelato in un post su Instagram. Il cantante infatti, in questi giorni è stato sommerso dagli auguri per il suo onomastico da parte dei fan: il 21 giugno per San Luigi e il 24 per san Giovanni. A scrivergli sono stati talmente tanti che lui ha deciso di intervenire per fare chiarezza sul suo vero nome. “Ricevo molti auguri per il mio onomastico ma io sono Gian ...

Marco Carta a FqMagazine : “Non vedo l’Ora di essere prosciolto a settembre per il furto”. Poi replica a Luca Dirisio : “Ciccia! Le tue parole non mi fanno niente” : “Siate gentili con me e con questo disco, nei vostri articoli”, così Marco Carta alla fine del nostro incontro si raccomanda che non si alimentino polemiche sulle recenti vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto. Durante la chiacchierata in occasione del lancio della seconda autobiografia “Libero di amare” e il disco “Bagagli Leggeri”, si è inevitabilmente parlato del suo arresto, non convalidato, per un furto di magliette alla ...

Le partite di calcetto con i clienti fanno parte dell’Orario di lavoro : clamorosa sentenza in Spagna : partecipare ad eventi commerciali con i clienti fuori dall’ufficio è considerato orario di lavoro e per questo l’azienda deve remunerare l’attività in maniera adeguata ai suoi dipendenti. È questa la sentenza della sezione di Vigo del Tribunale Supremo spagnolo su una controversia che arriva da lontano e che vedeva contrapposti la Altadis y Tabacalera, società di produzione di tabacco, ai sindacati di Federación de Industria, Construcción y Agro ...

Selena Gomez lascia (per Ora) i social : "Mi fanno sentire depressa" - : Alessandro Zoppo Nonostante i 152 milioni di follower, la popstar ha mollato (per il momento) il suo account Instagram: “Faccio un passo indietro e torno a vivere la vita reale”, ha spiegato Un ritorno alla vita reale: così Selena Gomez, 152 milioni di follower su Instagram (seconda soltanto a Cristiano Ronaldo), ha spiegato la sua decisione di abbandonare (almeno per il momento) i social network. La popstar, rinata dopo il trapianto ...

Radio Radicale - il 25% è del gruppo Lillo a cui fanno capo i discount Md. Socio di maggiOranza la Lista Marco Pannella : Il governo si è diviso ma alla fine Radio Radicale ha ottenuto per quest’anno un nuovo contributo da 3 milioni di euro. I deputati M5s parlano di “una pioggia di soldi pubblici ingiustificata” a favore dell’emittente che trasmette le sedute del Parlamento e raccoglie nel suo archivio, tra il resto, le registrazioni di udienze di processi, riunioni del Csm e della Corte costituzionale. Nei mesi scorsi Vito Crimi, sottosegretario M5S con ...

Sea Watch - Matteo Salvini smaschera la Ong : "Via libera per sbarcare a Tripoli - cosa fanno da qualche Ora" : La Sea Watch ha chiesto e ottenuto il Pos dalla Libia, ma da ore è in lento movimento verso la Tunisia. Continua dunque il braccio di ferro tra la nave della ong tedesca con 52 migranti a bordo soccorsi nella acque libiche e il governo italiano. L'imbarcazione vorrebbe far sbarcare i migranti a Lam

Banditi fanno irruzione nella villa di MOrata : paura per la moglie e i due figli piccoli : Attimi di grande paura per Alice Campello, la moglie italiana di Alvaro Morata, ex attaccante della Juventus attualmente in forza all’Atletico Madrid. Con il marito impegnato nelle Far Oer per la gara di qualificazione dell’Europeo (vittoria delle Furie Rosse per 1-4), la donna era nella sua villa insieme ai suoi gemelli, Alessandro e Leonardo di nemmeno un anno. Banditi armati, aggressivi e pronti a tutto All’improvviso un gruppo di Banditi ...

Procedura d’infrazione Ue - Di Maio dà la colpa al Pd : “Riguarda loro - ma fanno la mOrale a noi” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, risponde alla notizia della Procedura d'infrazione dell'Ue e assicura che "quota 100 e pensioni non si toccano". Secondo Di Maio, la Procedura riguarda "il debito prodotto dal Partito Democratico nel 2017 e 2018". Poi accusa l'Ue: "Ci lasciano tutto il peso e, come se non bastasse, poi ci fanno pure la morale".

Anche i russi fanno le loro campagne contro i Big Tech - ma sono autoritarie. E Ora tocca a Tinder : Roma. Le autorità russe hanno ordinato a Tinder, l’app di appuntamenti romantici, di cedere i dati dei suoi utenti alle agenzie di intelligence. E’ una questione di sicurezza, ha fatto sapere la Roskomnadzor, l’autorità che si occupa di comunicazioni, ripetendo la solita storia alla quale credono in

Santoro ironico con Salvini : 'La scongiuro - usi la ruspa : non mi fanno lavOrare' : Matteo Salvini ha da tempo riservato un particolare occhio di riguardo a ciò che è accaduto ed accade in Rai. Si augurava che, in un certo senso, il nuovo corso dirigenziale potesse portare sensibili novità nelle scelte editoriali. Ad infastidirlo c'erano principalmente due cose: il fatto che, in prima serata, trovassero spazio conduttori, come Fabio Fazio, politicamente e apertamente schierati dalla parte opposta dalla Lega e, soprattutto, che ...